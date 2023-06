Commissioni, ecco come cambia la composizione

Il consiglio comunale di Modena ha approvato la modifica delle commissioni consiliari recependo la costituzione del nuovo gruppo consiliare ’Modena al Centro’ da parte della consigliera Barbara Moretti, uscita nelle scorse settimane da Lega Modena. La consigliera, che era già presente per Lega Modena nelle commissioni Seta, Servizi e Risorse, subentra adesso anche nelle commissioni Affari istituzionali e Controllo e garanzia essendo l’unica consigliera del neo-gruppo. Contestualmente, per effetto della riduzione del gruppo a tre consiglieri, Lega Modena avrà non più tre ma due rappresentanti per ogni organismo: in commissione Controllo e garanzia restano quindi Giovanni Bertoldi e Stefano Prampolini (esce Luigia Santoro), in commissione Affari istituzionali restano Bertoldi e Santoro (esce Prampolini), nelle commissioni Seta, Servizi e Risorse, in cui era presente Moretti, restano rispettivamente nelle prime due Bertoldi-Santoro, e nell’ultima Bertoldi-Prampolini. Come previsto dallo Statuto del Consiglio comunale, le cinque commissioni consiliari permanenti svolgono attività preparatoria, istruttoria e redigente su atti, provvedimenti, indirizzi e orientamenti da sottoporre alla decisione dell’Assemblea. Le commissioni sono: Programmazione e assetto del territorio, sviluppo economico e tutela ambientale, la cosiddetta “Seta” (presieduta dal consigliere Vincenzo Walter Stella); Risorse finanziarie, umane, strumentali e Affari generali (Marco Forghieri); Servizi culturali, sociali, educativi, sport e tempo libero (Tommaso Fasano); Controllo e garanzia (Giovanni Silingardi); Affari istituzionali (Stefano Manicardi).