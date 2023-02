Commissioni mensa nelle scuole e negli asili, i genitori protestano: "Poco rappresentati"

di Vincenzo Malara

Le nuove Commissioni mensa annunciate dal Comune? Non rappresenteranno appieno i genitori dei bambini. A distanza di alcune settimane dal primo appello affidato alle pagine del Carlino, la referente del comitato ‘Respiriamo Aria Pulita’ della Madonnina Chiara Costetti (in questo caso nel ruolo di mamma), critica le modalità di partecipazione delle famiglie al monitoraggio dei pasti. Riassumendo, due giorni fa l’amministrazione ha fatto sapere che le commissioni mensa saranno tre: una per i nidi d’infanzia, una per le scuole d’infanzia e una terza per le scuole primarie e secondarie di primo grado. Inoltre, le visite alle mense scolastiche dei rappresentanti dei genitori per l’assaggio del menù primaveraestate e per quello autunnoinverno saranno massimo due all’anno.

Se da una parte Costetti giudica positivamente la ricostituzione delle commissioni, dall’altra definisce "inaccettabile fissare a due all’anno gli assaggi delle famiglie, visto il grande coinvolgimento e sensibilità delle stesse sull’alimentazione dei propri figli. Pochi giorni fa avevo scritto all’assessora all’Istruzione toccando proprio questi punti, chiedendo un’ampia inclusione delle famiglie nei controlli, che di fatto, guardando il nuovo regolamento, non ci sarà. A mio avviso – prosegue Costetti – si sta perdendo una grande occasione di partecipazione per un ambito che tocca da vicino migliaia di mamme e papà". A ciò, si aggiunge "un numero esiguo di genitori per plesso, che potranno fare parte delle stesse commissioni".

In qualità di mamma, Costetti lancia quindi un appello bipartisan diretto a tutti i consiglieri: "E’ importante rivedere il nuovo regolamento sulle Commissioni e fare in modo che vengano incrementate le possibilità di assaggio dei menu scolastici e aumentato il numero dei genitori in rappresentanza delle famiglie dei singoli istituti". Altro punto che andrebbe rivisto e migliorato, sempre secondo Costetti, "è la discutibile nomina di un segretario di Commissione che dovrà dare l’ok per l’accesso alle mense, così come fare sintesi dei vari report compilati dalle famiglie sulla qualità dei pasti. Perché il parere di un genitore dovrà essere rielaborato da una persona esterna? I giudizi non dovrebbero e non dovranno essere mediati da terzi e mi aspetto vengano diffusi dei rendiconti complessivi e mensili sulla qualità dei pasti".

Criticità a parte, Costetti promuove in linea di massima gli orientamenti delle Commissioni che – come precisato dal Comune – potranno esaminare ogni tematica relativa all’organizzazione del servizio refezione scolastica e l’educazione alimentare.