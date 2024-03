Istituire nella Cra Vignolese, e nelle altre strutture per anziani gestite dal Comune di Modena, commissioni mensa per valutare la qualità e la gradevolezza dei pasti che vengono serviti. È l’invito contenuto nell’ordine del giorno proposto da Elisa Rossini, capogruppo di Fratelli d’Italia, e approvato dal recente Consiglio comunale con il voto a favore anche di Gruppo indipendente per Modena, Forza Italia, Lega Modena, Movimento 5 stelle; astenuti il Pd (tranne il consigliere Poggi che ha votato contro), Europa Verde-Verdi, Sinistra

per Modena.

Insieme all’ordine del giorno sulle Commissioni mensa, il Consiglio ha discusso e respinto la mozione presentata da Piergiulio Giacobazzi (Forza Italia) sulle politiche tariffarie delle Case residenza per anziani che invitava l’amministrazione a chiedere alla Regione di aprire un tavolo di confronto, di prendere in considerazione la proposta di recuperare le risorse non spese del Fondo regionale per la non autosufficienza per calmierare gli aumenti, di intraprendere un percorso per riformare l’attuale sistema di accreditamento. L’ordine del giorno, che aveva ottenuto il voto a favore anche di Gruppo indipendente per Modena, Movimento 5 stelle, Fratelli d’Italia, Lega Modena, è stato respinto con il voto contrario del Pd; astenuti Europa verde-Verdi e Sinistra

per Modena.