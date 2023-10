Comparto Ers sulla Nonantolana. Ruspe in azione nell’area degradata: via alla demolizione dell’ultimo edificio

Hanno preso il via le demolizioni dell’ultimo edificio vetusto ancora presente nel comparto di via Nonantolana, dove verrà realizzata una doppia palazzina da 48 alloggi di Edilizia residenziale sociale (Ers) finanziato con il Programma innovativo nazionale qualità dell’abitare (Pinqua) nell’ambito del Pnrr. Lo ha comunicato l’assessora all’Urbanistica e alle Politiche abitative Anna Maria Vandelli, nella seduta del Consiglio comunale di ieri. "Gli importi dei due interventi sono differenti, così come differenti sono i progetti e i contesti. La differenza di costo per singolo alloggio dei due interventi – ha proseguito – ossia 291.000 per via Canaletto e 215.000 per via Nonantolana, è giustificata dalla differente tipologia edilizia (una doppia palazzina in linea con 48 alloggi in via Nonantolana e due palazzine da 15 alloggi all’ex Consorzio Agrario), dalla differente dimensione degli alloggi (poco più di 60 metri quadrati di superficie media per gli alloggi di via Nonantolana e di 70 metri quadrati per quelli dell’ex Consorzio Agrario) e dalla maggiore incidenza degli Spazi integrativi per l’abitare (Sia) in quest’ultimo intervento, soprattutto per la palazzina sul Foyer giovani. I costi complessivi dei due interventi, infatti, sulla base del prezziario regionale del 2022, a seguito del bando e del ribasso di gara, sono rispettivamente di 10 milioni 329 euro per via Nonantolana e di 8 milioni 743 euro per l’ex Consorzio Agrario". Vandelli ha però precisato che "la differenza di costi non inciderà sui canoni di locazione degli alloggi Ers".