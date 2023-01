Compattatore intelligente ’mangia’ 4.000 bottiglie

Comari, azienda modenese del Gruppo Cms specializzata nella produzione di compattatori per materiali riciclabili e rifiuti, si fa più ‘green’ dopo aver siglato un accordo di partnership con Eurven, azienda leader nel riciclo incentivante, che studia, progetta e produce sistemi per la riduzione del volume dei rifiuti. Al centro dell’operazione c’è la nuova Mangiaplastica SL 1100 prodotta da Comari: si tratta di un ecocompattatore ‘intelligente’ per la raccolta di oltre 4.000 unità di materiale e la riduzione del volume delle bottiglie in plastica Pet. È un sistema certificato CE, brevettato e collaudato, in grado di raggiungere un livello di compattazione fino al 90%. "“Siamo orgogliosi di questa nuova collaborazione con Eurven – spiega Elena Salda (nella foto), titolare di Comari – e il nostro auspicio è che una ampia diffusione sul territorio di macchine mangiaplastica possa sostenere concretamente la campagna di sensibilizzazione ambientale, intrapresa dalle pubbliche amministrazioni, e darne una forte accelerazione".