Competenze digitali ai corsi per under35

Montare un filmato con lo smartphone, modificare le immagini vettoriali al computer e programmare un microcontrollore. Sono alcune delle competenze digitali che si possono apprendere nei nuovi corsi per under35 proposti a Modena dall’associazione Civibox al My Net Garage di via degli Adelardi 4 e al Net Garage di via San Faustino 155v (al Windsor park). In tutto sono sei le proposte formative, di cui per alcune è programmato l’avvio già alla fine di gennaio, a cui è possibile iscriversi.

Le attività del My Net Garage e del Net Garage si inseriscono nel contesto delle azioni promosse dall’Amministrazione comunale volte a favorire l’orientamento al futuro soprattutto sui temi del lavoro e della formazione. I due centri fanno parte, infatti, del network modenese di luoghi in cui è possibile navigare gratuitamente sul web e frequentare, appunto, lezioni sui temi delle nuove tecnologie.