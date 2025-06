Compie 80 anni Jeris Ferrari. Il carrozziere amico di Arnoux

Compie 80 anni Jeris Ferrari, modenese doc. E forse nel…cognome c’è il senso di una vita: perché questo quattro volte ventenne può essere reputato uno dei maggiori esperti del territorio sia in materia di restauro che di sriparazioni. La sua carriera inizia nel lontano ‘58 al servizio della Piaggio, alle prese con i motorini e poi nel 1964 ecco le auto. Il debutto imprenditoriale, con un solo dipendente, risale al 1972. In via Toscanini 28 a Modena l’estro artigianale si fa presto cultura dell’auto d’ epoca. Jeris cambia restando fedele a se stesso: si sposta in via Lussemburgo e quindi in via Finlandia. Ama le opere d’arte che hanno…un motore: lo capisce bene René Arnoux, pilota della Ferrari, diventato un caro amico. Dice l’ex driver francese: "In lui la competenza si somma alla passione". Oggi la carrozzeria di Jeris ospita auto di tutte le marche ed epoche, con attenzione per le vetture rare. Gioielli che hanno sfidato il tempo, la pioggia, la neve, e che sempre meritano di essere restituite al loro splendore. Come ben sanno i collezionisti che da tutto il mondo portano da Jeris le loro macchine. Ferrari, Lamborghini, Maserati, Bugatti: pezzo per pezzo, dettaglio per dettaglio, di ogni gioiello su quattro ruote questo modenese speciale conosce i segreti. Ai prossimi 80 anni, caro Jeris.