Compiuto l’esame medico legale "Arresto cardiaco per Ruben"

E’ stato colto da un improvviso arresto cardiaco che, purtroppo, è risultato fatale. Sarebbe stata questa la causa della morte, diagnosticata a seguito dell’esame medico legale di Ruben Biskupec, il 25enne deceduto in circostanze misteriose nei Paesi Bassi lunedì della scorsa settimana. Il giovane, dopo essersi laureato in Scienze informatiche, nel 2021, si era trasferito in Olanda dopo aver deciso di specializzarsi in cybersecurity all’Università di Eindhoven. Ruben però era nato e cresciuto a Modena, dove la famiglia è nota: gestisce, infatti, la pizzeria Taurus da diverso tempo. Il 25enne era stato colto da un improvviso malore mentre si trovava ad un festival, in compagnia degli amici, ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale, dove si è spento dopo due giorni di ricovero. I familiari hanno deciso che Ruben sarà salutato da amici e parenti nell’ambito di una commemorazione che si svolgerà - in accordo con la società del Modena Rugby - presso il campo di gioco della associazione. La salma dovrebbe rientrare in Italia lunedì o martedì della prossima settimana: presumibilmente la commemorazione si svolgerà mercoledì prossimo. Ruben si trovava all’estero da circa un anno ma in città il suo nome era noto: aveva infatti giocato nel Modena Rugby e poi con i Modena Vipers. Lo studente lo scorso sabato si era recato con gli amici all’Awakenings, festival di musica techno che si svolgeva proprio dal 7 al 9 luglio nei Paesi Bassi, a Hilvarenbeek, vicino Amsterdam. All’improvviso, però, il 25enne era stato colto da malore, tanto da essere trasferito nel punto di primo soccorso allestito al festival e poi, d’urgenza, al Sant’Elisabeth Hospital, Policlinico di Tilburg dove si è tragicamente spento.