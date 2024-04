Complanarina, visita al cantiere. Ultimi lavori allo snodo di Paganine: "Strategico per snellire il traffico"

ll conto alla rovescia è già cominciato. Il 22 aprile ci sarà la riapertura del cavalcavia a Paganine, a comunicarlo al Comune è Autostrade per l’Italia. I lavori riguardano la realizzazione di un sistema a doppia rotatoria lungo il ramo della tangenziale e di un asse stradale esterno vicino all’abitato di Paganine. La Complanarina è stata progettata per il traffico delle vie Vignolese e Gherbella, garantisce maggiori standard di sicurezza stradale nell’area e rientra in un piano complessivo di opere di cui beneficerà il territorio, un programma di ammodernamento della Regione che ammonta a oltre 6 miliardi di investimento. A breve verrà consegnato anche un parcheggio al lato della strada, avrà una cinquantina di posti totali e ci sarà una colonnina per ricaricare le auto elettriche. La Complanarina è stata pensata come asse alternativo all’Autosole per bilanciare i flussi veicolari e consentirà di alleggerire il traffico urbano, soprattutto per quanto riguarda i mezzi pesanti. Nel progetto verranno installati 3,7 km di barriere fono assorbenti, realizzate 4 rotatorie e 8 nuove infrastrutture sul torrente Tiepido, tra cui un ponte di 37 metri. Tutta l’attività è cominciata nel 2022 con bonifiche belliche e archeologia preventiva, il monitoraggio ambientale e gli interventi per la risoluzione ambientale delle interferenze con le reti nell’area fra Modena, Castelnuovo e Spilamberto. A gennaio 2023 c’è stata l’approvazione da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del progetto esecutivo per il collegamento di circa sei chilometri tra strada Bellaria, dove termina attualmente la Complanare, e il casello autostradale di Modena sud a San Donnino, poi nel giugno dell’anno scorso Autostrade per l’Italia ha consegnato i lavori per la realizzazione delle opere su una prima parte delle aree: si è partiti, appunto, con lo snodo di Paganine. "La Complanarina – commenta il sindaco Gian Carlo Muzzarelli – è un’altra scommessa che stiamo vincendo, sono 5,2 km dopo una sofferenza straordinaria di nove anni. Siamo riusciti ad avere il cantiere da Modena Sud fino alla Statale 12. C’è ancora bisogno di lavorare, ma si sta lavorando bene. Il 22 aprile si apre questo primo tratto che renderà Paganine più autonoma e il traffico più scorrevole. Un pezzo alla volta il cantiere verrà completato per ’agganciare’ la nostra tangenziale e arrivare direttamente a Modena Sud scaricando così il traffico di San Donnino e San Damaso e riconnettendo completamente la viabilità. Un’opera concreta e strategica per la nostra città". I lavori intanto proseguiranno sullo snodo di San Lorenzo con l’apertura del sottovia previsto a maggio. Mentre durante l’estate verrà aperta in configurazione provvisoria di cantiere la rotatoria lungo la via Vignolese all’altezza del casello di Modena Sud. Verranno aperti anche i raccordi per via Medicine e strada Bellaria. L’ultima fase dei lavori sulla Statale 12 è in programma durante l’estate 2025, poi il progetto terminerà a fine 2025.

Antonio Montefusco