Compleanno alla Maserati : "Quattroporte ha 60 anni e ci rappresenta nel mondo"

"Quattroporte è la storia di Maserati. Una vettura che parla di noi e che da ben oltre mezzo secolo – afferma Davide Grasso, ceo di Maserati – ci rappresenta con prestigio nel mondo delle berline. E che dal 1963 ha raccontato l’evoluzione di un modello tra i più amati e apprezzati, inaugurando un segmento fino a quel momento inesplorato". Queste parole sintetizzano sessant’anni di successi e di evoluzione nel design e nelle tecnologie, a partire da quel 30 ottobre del 1963 quando al Palazzo delle Esposizioni del Valentino si aprì la quarantacinquesima edizione del Salone di Torino, al tempo una delle kermesse più importanti al mondo tra quelle dedicata ai motori e soprattutto alle belle automobili. Allo stand Maserati, quel giorno, la Quattroporte fece il suo debutto, punto di partenza dl un percorso che si è tradotto in sei generazioni di ammiraglie del Tridente e, in senso più ampio, di ambasciatrici dell’eccellenza dell’industria automobilistica italiana. La celebrazione di questo 60° anniversario è dunque un evento denso di momenti significativi per il marchio modenese, che rende omaggio ad una delle migliori espressioni della produzione del Tridente. Come è accaduto per tanti modelli iconici capaci di caratterizzare la propria epoca, fin dal debutto nei primi Anni ‘60, Quattroporte ha raccolto nel tempo consensi ispirando di volta in volta le diverse generazioni. "Quattroporte è un’auto che ha saputo reinventarsi ogni volta senza mai perdere la propria identità, adattandola al passare del tempo e ai mutamenti della società, all’avanzamento tecnico e industriale, alle tendenze –ribadisce Grasso – E diventando la scelta della nostra clientela più selezionata, oltre che del mondo dello spettacolo e dell’establishment internazionale". "Un orgoglio per noi e un riconoscimento di quell’italianità distintiva che da sempre Maserati desidera esportare nel mondo con le sue creazioni. Oggi come in passato, Quattroporte resta la nostra ammiraglia sinonimo di un lusso unico apprezzato per la ricerca e la cura dei dettagli, le prestazioni e la qualità superiori, l’abitabilità avvolgente, unite a un intramontabile tocco stilistico, che l’hanno resa una vettura eterna". L’ammiraglia modenese è stata co-protgonista di pellicole memorabili - sono oltre sessanta i ciak che l’hanno catturata - e fotografata accanto al red carpet o insieme alle più alte cariche istituzionali nei momenti solenni e alle più famose personalità del mondo industriale.