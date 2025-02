Compleanno di Pavarotti . Evento all’Arena di Verona e serata al teatro Comunale

Carlo Conti lo ha annunciato l’altra sera dal palco del festival di Sanremo: "A fine settembre ci sarà una bellissima serata per ricordare il Maestro Luciano Pavarotti che quest’anno avrebbe festeggiato i suoi 90 anni". E infatti ieri pomeriggio sono state aperte ufficialmente le vendite dei biglietti per "Pavarotti 90", l’evento in programma il 30 settembre nella cornice del celeberrimo anfiteatro veronese: come già era avvenuto nel 2017, il concerto riunirà grandi voci dell’opera e superstar del pop, i due ‘emisferi’ della musica che il tenorissimo ha congiunto nella sua carriera. Pavarotti è stato "l’uomo che emozionò il mondo", recita il sottotitolo dello spettacolo: la serata viene annunciata come un vero e proprio ‘memorial’, intessuto di ricordi, video, testimonianze. "Sono felice di poter ricordare Luciano in questo anniversario importante e in una sede così prestigiosa come l’Arena di Verona, che lo ha visto protagonista in interpretazioni indimenticabili – ha detto Nicoletta Mantovani Pavarotti –. Non finisce mai di stupirmi quanto il suo ricordo sia radicato nel cuore di tante persone, la sua voce rimane ancora un faro per tutti gli appassionati di opera nel mondo e la sua generosità ha generato un legame di affetto che il tempo non riesce a scalfire. Il concerto all’Arena rappresenta per me un modo per continuare a dirgli grazie".

Ovviamente l’annuncio dell’evento ha subito riaperto la questione delle celebrazioni a Modena. Otto anni fa, Verona si prese tutto e Modena restò in panchina. Ma il sindaco Massimo Mezzetti, in una dichiarazione, prefigura iniziative di rilievo anche nella nostra città: "Ero ovviamente a conoscenza del concerto a Verona – sottolinea –. È sempre importante che la grande figura di Luciano Pavarotti venga ricordata. Con Nicoletta Mantovani ci siamo visti e ci vedremo ancora nelle prossime settimane per definire ulteriormente le iniziative che sono già in cantiere e si aggiungeranno al festival del Belcanto andando proprio nella direzione da noi auspicata, quella di celebrare la vita e il genio di Pavarotti in quello che sarebbe stato il suo 90° compleanno". Secondo quanto risulta al Carlino, si sta progettando un importante evento proprio per il 12 ottobre, la data esatta del 90° compleanno, al teatro Comunale oggi intitolato a Luciano Pavarotti e a Mirella Freni, come chiusura del Modena Belcanto Festival. Già nelle scorse settimane gli amministratori avrebbero incontrato Nicoletta Mantovani per il progetto di una serata speciale dedicata al tenorissimo in ideale collegamento con quella di Verona. E’ infatti assai probabile che alla serata di Modena possano essere presenti anche alcuni dei grandi ospiti dell’evento veronese: tutti insieme per una grande festa, come piacerebbe a Luciano.