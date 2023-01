"Completeremo il centro sportivo Nuvolari"

Dal Pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza) arrivano buone notizie anche per Savignano. Il Comune, infatti, si è aggiudicato in questi giorni un nuovo bando da 315.000 euro, che permetteranno all’amministrazione comunale di completare il centro sportivo "Tazio Nuvolari" con il palazzetto dello sport, ormai finito del tutto, e con la nuova sala polivalente completa di cucina, da oltre 350 posti. "I lavori di riqualificazione al Tazio Nuvolari erano sostanzialmente la copertina del nostro programma elettorale – spiega il sindaco Enrico Tagliavini – e ora, grazie a due bandi che siamo riusciti ad aggiudicarci, porteremo effettivamente il lavoro a conclusione, nonostante gli imprevisti aumenti delle materie prime che ci sono stati negli scorsi mesi. Tutta la struttura ampliata e rinnovata, proprio nel ventennale della sua nascita (il primo nucleo del "Tazio Nuvolari" risale infatti al 2003, sindaco Catia Fornari, ndr), è rimasta quindi ferma come costo alla comunità locale a circa 2 milioni di euro, con un mutuo tra l’altro di 1,7 milioni di euro a tasso zero concesso dall’Istituto per il Credito Sportivo. Oltre mezzo milione di euro in più, che ci hanno consentito di reggere il colpo degli imprevisti aumenti del costo delle materie prime – prosegue Tagliavini – sono arrivati appunto dall’aggiudicazione di due bandi: prima gli oltre 200mila euro dal bando "Sport e periferie", ora 315mila dal Pnrr, cosicchè andremo a completare tutto il progetto". Il primo cittadino savignanese ha fornito anche alcune tempistiche.

"Entro giugno, e comunque prima dell’estate – prosegue Tagliavini – puntiamo ad inaugurare il palazzetto dello sport, che avrà un parquet da 800 metri quadrati (praticamente due palestre messe assieme, ndr) e una tribuna da un centinaio di posti. Proprio per le sue grandi dimensioni, ci sarà anche un tendone mobile che potrà dividere in due il parquet, in modo che contemporaneamente si possa ad esempio giocare a calcetto da una parte e a basket dall’altra, o comunque praticare attività diverse. Ci saranno inoltre 5 spogliatoi e l’infermeria. Per quanto riguarda invece la nuova sala polivalente, per la quale dovremo fare un altro bando per aggiudicare i lavori, contiamo comunque di partire molto presto con la sua costruzione e di completarla tra la fine dell’anno e i primi mesi del prossimo. Sarà una struttura da 420 metri quadrati, completa di cucina e tutta riscaldata, che potrà ospitare cene, eventi, spazi per balli di gruppo e diverse altre attività".

Marco Pederzoli