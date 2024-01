Comportamenti "molesti": "Ci rimproverava senza motivo e commentava l’aspetto fisico"

"Mi sto sentendo con una delle tue parti, ma voi giù siete calde vero?".E ancora: "Devi dimagrire... ti faccio dimagrire io... se non monti a cavallo non dimagrirai mai". Sessismo, avances sessuali, body shaming, minacce, stalking nelle scuderie dell’Accademia di Modena. Sono parecchi gli episodi contestati da undici militari, palafranieri delle scuderie, al tenente colonnello Giampaolo Cati, romano, modenese d’adozione e Capo del Centro Ippico Militare dell’Accademia.

Otto delle presunte vittime delle condotte moleste e vessatorie sono assistite dall’avvocato Massimo Strampelli, che aveva già seguito il caso di ‘nonnismo’ denunciato all’Aeronautica di Latina, subito da un’ex allieva ufficiale. I soldati e sergenti, in servizio presso il centro ippico chi da tre, chi da quattro anni si sono rivolti insieme alla ‘scala gerarchica’ per denunciare atti punitivi e umilianti, come per esempio lavare frequentemente i genitali dei cavalli, che avrebbero cagionato loro nel tempo un perdurante e grave stato di ansia e di paura. Nella denuncia i militari hanno parlato di rimproveri continui, spesso senza ragioni oggettive, con modi maleducati ma anche ricorrenti scatti di rabbia che avrebbero posto il personale in uno stato di paura costante.

"Ci contattava costantemente, senza necessità o urgenza, al di fuori dell’orario lavorativo, anche la sera, con chiamate o messaggi per rimproverarci senza alcuna ragione", hanno denunciato ancora le presunte vittime. All’ufficiale si contesta poi di aver costretto il personale a orari di lavoro superiori ai loro obblighi, intimando di segnare solo parte delle ore di straordinario che svolgevano in concreto, costringendoli di fatto ad essere continuamente a sua disposizione.

Il capo del centro ippico avrebbe pure negato lori i permessi, anche per visite mediche così come i turni di riposo, minacciandoli continuamente di ostacolare la loro carriera militare e di compromettere i concorsi cui intendevano partecipare, abbassando loro le note caratteristiche; ad esempio.

A subire ulteriori vessazioni ma, soprattutto, frasi sessiste e body shaming appunto sarebbero state le quattro donne soldato, impiegate ad esempio in mansioni che esulavano dal loro incarico. "Commentava il nostro aspetto fisico – hanno denunciato – oppure ci raccontava le sue esperienze con altre donne o ci ordinava frequentemente di lavare i genitali dei cavalli, come atto punitivo.

"Devi restare nel maneggio perchè così mi rifaccio gli occhi" - avrebbe detto ad una di loro. "Mamma mia come siete calde!" - avrebbe affermato in un’altra occasione mentre avrebbe insultato una delle giovani poichè troppo ‘grassa’, definendola "goffa ed incapace". Un altro militare sarebbe stato poi costretto a recarsi nel centro ippico nei giorni di licenza e obbligato a montare a cavallo. Uno dei sergenti, a dicembre del 2021 avrebbe provato a far presente al tenente colonnello il malcontento suo e degli altri militari ma l’ufficiale avrebbe risposto a quel punto: "Questo è niente, tu non sai di cosa sono capace io, io se voglio una persona.... la faccio impazzire fino al congedo, se voglio far male ad una persona io la distruggo".

Valentina Reggiani