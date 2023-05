Compra lavapavimenti ma non paga le rate

Ha acquistato da un agente porta a porta una lava-pavimenti. Invece di pagare le rate alla ditta fornitrice, però, ha rivenduto l’elettrodomestico e incassato la somma. E’ finita ieri a processo per appropriazione indebita una 47enne carpigiana, denunciata appunto dall’azienda in questione. La donna aveva acquistato la lava pavimenti, del valore di 2800 euro, per rivenderla. Ora affronterà il processo con l’accusa di appropriazione indebita ma la difesa presenterà una proposta all’azienda – parte civile al processo – al fine di chiudere ‘bonariamente’ il procedimento.