Comunale ’Folìa’, hip-hop e musica barocca

Nell’arte, nell’architettura, nei gesti, nell’abbigliamento, il barocco è stato uno stile intessuto di meravigliosa esuberanza e di una ventata di straordinaria follia. La stessa ‘follia’ che ha intessuto anche tante composizioni musicali e che è stata il tema musicale più amato e frequentato: Corelli, Vivaldi, Scarlatti ne hanno fatto un capolavoro. È una ’Folìa’(dalla lingua della terra portoghese, dove ebbe origine la danza popolare ‘madre’ di tutte le follie) anche quella che la compagnia Cie Käfig di Mourad Merzouki, mito della street dance, presenterà domani alle 20.30 al teatro Comunale Pavarotti Freni: le espressioni più contemporanee della danza e dell’hip-hop incontreranno infatti le note barocche, eseguite dal vivo da Le Concert de l’Hostel Dieu di Lione, diretto da Franck-Emmanuel Comte. In scena dodici danzatori, sei strumentisti e un soprano.

La compagnia ha portato la street dance in tutto il mondo, con 31 creazioni originali presentate in 700 città e 65 paesi, e più di 4.000 spettacoli per oltre due milioni di spettatori. Merzouki ha saputo unire arti marziali, circensi, visive, video e musica dal vivo in una esplorazione artistica che lo ha reso fra i protagonisti della danza contemporanea francese. Ha cercato di far uscire la cultura hip-hop dai suoi territori e anche dai suoi ‘recinti’ sociali, dando una struttura drammaturgica a spettacoli costruiti sulla danza di strada, e l’ha fatta incontrare con altre discipline, come il circo, la realtà digitale e la musica classica.

’Folìa’ è proprio una delle tappe di questo suo percorso fra diversi àmbiti e orizzonti musicali. Lo spettacolo, che ha debuttato nel 2018 al Théâtre antique de Fourvière di Lione, è come un gioco di innesti, di condivisioni e di contaminazioni: la danza hip-hop si intreccia con la musica barocca ma anche con i passi contemporanei e le radici dei dervisci rotanti, in un’insolita fusione di generi e di linguaggi. "Questo spettacolo è una vera sfida – ha spiegato Mourad Merzouki – . Ho voluto contaminare una musica antica poco conosciuta dal grande pubblico con suoni elettronici per offrire un approccio completamente nuovo alla coreografia. Anche i musicisti entrano nella coreografia, e così viene superata la barriera che spesso li separa dai danzatori. Per me e per noi tutti, è una nuova avventura, con cui vogliamo sorprendere il pubblico e abbattere gli stereotipi". A patto di lasciarsi andare a un pizzico di sana Follia.