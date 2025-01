Comunale Il disagio giovanile diventa danza

C’è la ragazzina che non mangia perché vuole riuscire a restare nella taglia 32: guai a prendere anche soltanto un etto. E c’è il ragazzo che, pur di dimagrire, si sottopone a sforzi fisici esagerati, senza compensare le energie perdute con un’adeguata alimentazione. Anoressia, bulimia, depressione, schizofrenia sono diffuse fra gli adolescenti molto più di quanto (forse) pensiamo: nel suo libro ’L’insalata sotto il cuscino’, il professor Stefano Vicari, primario di Neuropsichiatria infantile all’ospedale Bambin Gesù di Roma, ha descritto sette storie esemplari, sette casi drammatici e scottanti, ma anche carichi di speranza, racconti che rompono il silenzio e l’isolamento dei loro protagonisti per affrontare consapevolmente la realtà. "I bambini e gli adolescenti con una malattia psichiatrica sono fino al 15 per cento della popolazione", ha rivelato il neuropsichiatra.

E proprio dal libro di Vicari ha preso spunto il nuovo capitolo del progetto ’Leggere per... ballare’ del teatro Comunale Pavarotti Freni di Modena: questa sera alle 20.30 (e domattina alle 10 per le scuole) andrà in scena appunto ’L’insalata sotto il cuscino’, lo spettacolo di danza su ’Storie di disordini e di adolescenti’ che vedrà protagonisti i giovani allievi delle scuole di danza modenesi, Centro Danza Studio Dia, La Capriola, Centro La Fenice, Khorovodarte, Movimento Unico e Tersicore per la danza. La regia è di Arturo Cannistrà, le videoproiezioni sono di Luca di Bartolo, le voci narranti di Enrico Vagnini ed Elina Nanna.

La danza e la malattia mentale possono sembrare due mondi lontani e antitetici: "Da un lato l’energia, il movimento e la gioia di vivere – spiegano al teatro Comunale –, dall’altro il dolore, la solitudine e la disperazione. Ma è proprio attraverso la danza moderna e contemporanea che lo spettacolo cerca di mettere in scena il disagio: ci si allontana dai movimenti codificati e stereotipati della danza classica per concentrarsi sul corpo e sulle ripercussioni che i disagi mentali provocano su di esso". "Se è vero che la malattia influisce sul corpo e sul movimento – sottolinea il regista Cannistrà – allora può forse essere vero anche il contrario, e cioè che praticare la danza può essere un modo per riappropriarsi dei propri gesti e, di conseguenza, del proprio mondo interiore. La speranza, quindi, è che l’armonia e l’equilibrio dei movimenti che la danza richiede possano riportare ordine nel caos di una malattia che troppo spesso viene poco compresa".