Comunale Si chiude con il giro del mondo

Faremo quasi il giro del mondo, con un focus particolare sul Sudamerica, nell’ultimo appuntamento della stagione concertistica del teatro Comunale Pavarotti Freni che stasera alle 20.30 accoglierà la Filarmonica Arturo Toscanini, condotta per la prima volta dalla direttrice messicana Alondra de la Parra. Messicano è anche Arturo Màrquez che nel 1994 ha composto il ’Danzón n. 2’, uno dei brani più noti del repertorio contemporaneo dell’America Latina, che aprirà il concerto di stasera. Il danzón era la danza ufficiale di Cuba e anche un fondamento musicale della comunità messicana di Veracruz, dove appunto Màrquez ne approfondì i ritmi e lo schema melodico, componendo otto Danzón per orchestra. Il successo del suo ’Danzón n. 2’ (che include assoli per clarinetto, oboe, pianoforte e violino) è stato legato in particolare a Gustavo Dudamel, celebre direttore venezuelano, che qualche anno fa lo ha proposto in tournée nel mondo con l’orchestra Simon Bolivar, rendendolo popolarissimo anche al di fuori dell’area latinoamericana. Il programma del concerto allargherà poi lo sguardo e gli orizzonti geografici con il ’Concerto in fa’ di Gershwin che vedrà come solista il pianista parigino Thomas Enhco, compositore di musica classica e jazz. Per Gershwin questo brano fu come una sfida, dopo l’enorme successo della ’Rapsodia in blue’: nel 1924, infatti, Walter Damrosch, direttore della Filarmonica di New York, chiese al musicista di ideare un concerto per la sua orchestra, ma anche di interpretarlo anche come solista al pianoforte. "L’autore così – viene sottolineato nelle note al programma – volle confermare anche le sue qualità di compositore ‘serio’, già dimostrare con la Rapsodia". E per chiudere la serata, voleremo in Russia con l’amatissima Suite sinfonica Shéhérazade di Rimskij - Korsakov, ispirata alle Mille e una notte, un caleidoscopio fiabesco di motivi dal carattere orientale che (dopo il debutto nel 1888 a San Pietroburgo) influenzò diversi compositori europei tra la fine dell’800 e i primi del ‘900, e soprattutto la scuola francese e Maurice Ravel.

Alondra de la Parra, che condurrà il concerto di stasera, ha fondato la Philharmonic Orchestra of the Americas quando era ancora studentessa della Manhattan School of Music di New York, con l’intento di dare ai musicisti latinoamericani l’opportunità di far conoscere la musica delle Americhe al pubblico dei concerti sinfonici. Dal 2017 al 2019 è stata direttrice musicale della Queensland Symphony Orchestra, diventando la prima direttrice musicale di un’orchestra australiana, e nel 2022 ha ricoperto il ruolo di direttrice musicale ospite principale dell’Orchestra Sinfonica di Milano.