Comunale Tripudio nell’isola delle meraviglie

di Stefano MarchettiOSAKA (GIAPPONE)All’arrivo al piccolo aeroporto di Amami Oshima, la Filarmonica del teatro Comunale di Modena ha trovato ad attenderla... un comitato di accoglienza. Alcuni componenti dell’orchestra di Amami hanno voluto essere là, sventolando i manifesti con la scritta ’Modena’: avevano preparato anche uno striscione colorato, ’Benvenuto ad Amami’. Per quest’isola, il concerto tenuto dalla Filarmonica di Modena è stato un evento assoluto, atteso da tempo: nessuna orchestra straniera si era mai esibita in questo piccolo mondo di meraviglia. Amami, all’estremo sud del Giappone, ha un clima subtropicale e gode di una natura rigogliosa: l’ibisco cresce alto con i suoi fiori colorati, farfalle giganti volano fra le piante, e il mare è cristallino, con spiagge candide e barriera corallina. Ad Amami si coltiva una pregiata canna da zucchero e si producono sete preziose per i kimono tradizionali: alcuni di questi tessuti sono stati anche utilizzati per gli interni di supercar Ferrari.

E accanto al verde che abbraccia questo piccolo paradiso tutelato dall’Unesco (dove ‘abita’ anche il serpente Habu...), sorge un auditorium da mille posti con un’acustica perfetta, tutto esaurito ieri sera per l’orchestra del Comunale, diretta dal maestro Hirofumi Yoshida. Ancora una volta il programma italiano – già presentato all’Expo e alla Izumi Hall di Osaka – ha entusiasmato il pubblico, fra cui tanti (attentissimi) ragazzi delle scuole di musica dell’isola, oltre al sindaco di Amami Sohei Yasuda e vari sostenitori dell’orchestra, Franco Iorio di Innovative Solutions, Benvenuto Marin di Sherman Advisory, Kazuhisa Kishimoto di Raffinata Ltd e Kazunari Ohashi, ad della compagnia aerea Peach.

Prima la Sinfonia n. 4 di Mendelssohn, poi una carrellata di ouverture, ’Gazza ladra’, ’Nabucco’, ’Guglielmo Tell’ e lo struggente intermezzo da ’Cavalleria rusticana’. Il maestro Yoshida li ha introdotti uno ad uno in giapponese, con alcune battute divertenti, e ha parlato a lungo di Modena, "la città dell’aceto balsamico, della Ferrari, della Maserati, di Pavarotti e della Filarmonica del teatro Comunale". Sull’ultimo brano si è realmente scatenato il tripudio: Yoshida ha insegnato ai giapponesi che gli ‘encores’ in Italia si chiamano ‘bis’ e allora gli spettatori, tutti insieme, tutti in piedi, hanno iniziato a chiamare ‘bis, bis, bis’, battendo le mani a tempo sul fiammeggiante preludio della ’Carmen’ di Bizet. Tre bis, ma il pubblico ne avrebbe ascoltati altri dieci o cento. Alla fine del concerto una signora, con le lacrime agli occhi, è venuta a stringerci la mano, ’Arigato’, grazie, ci ha detto: l’abbiamo invitata a venire a Modena, per tornare a provare la stessa emozione, qui, dove tutto è nato.