Comunale, una stagione dorata Da Pertusi a Yeo e Micheletti: Modena capitale della musica

di Stefano Marchetti

Modena – lo sappiamo – è città del bel canto e della musica. Ma nei prossimi mesi ne sarà anche una capitale. Le nuove stagioni d’opera e di concerti, ‘svelate’ ieri al Comunale Pavarotti Freni, hanno infatti la ricchezza e l’allure dei cartelloni dei maggiori teatri. Nove titoli d’opera con i capolavori di Verdi e Puccini e voci d’oro, da Gregory Kunde a Michele Pertusi, Anna Pirozzi, Vittoria Yeo, Luca Micheletti, nuovi allestimenti. E nel carnet di 13 concerti alcune fra le principali orchestre tedesche e il recital della straordinaria pianista Yuja Wang.

La stagione lirica si inaugurerà il 13 ottobre con "Fedora" di Umberto Giordano (uno dei cavalli di battaglia dell’indimenticabile Mirella Freni), nella versione per mezzosoprano diretta da Aldo Sisillo, con Teresa Romano e Luciano Ganci, in una nuova creazione di Pier Luigi Pizzi, decano dei registi. "Don Carlo" (3 e 5 novembre) nella versione di Milano, con Michele Pertusi, Piero Pretti, Anna Pirozzi e la direzione di Jordi Bernàcer, aprirà la serie di gioielli verdiani in cartellone: già il 1° dicembre ascolteremo poi "Il Trovatore" con Chiara Isotton, Anna Maria Chiuri e Angelo Villari e la regia di Stefano Monti, poi l’11 gennaio si infiammerà la gelosia di "Otello" in una nuova regia di Italo Nunziata con il tenore Gregory Kunde, Francesca Dotto e Luca Micheletti nelle vesti di Jago.

Dal 23 febbraio ritroveremo in cartellone (dopo quasi trent’anni) il dramma di "Anna Bolena" di Donizetti, eseguita con strumenti d’epoca ottocentesca dall’ensemble I Barocchisti diretto da Diego Fasolis, con le voci di Carmela Remigio, Arianna Vendittelli, Ruzil Gatin e Paola Gardina. Poi, sicuramente attesissima, tornerà "Turandot" in un allestimento che venne creato proprio al nostro Comunale e ha girato il mondo, con Leah Gordon (che l’anno scorso è stata Elisabeth nel "Tannhäuser"), Angelo Villari e l’ammiratissima Vittoria Yeo, allieva di Raina Kabaivanska. A chiusura del cartellone, in aprile, una perla di Antonio Vivaldi, l’"Orlando Furioso", coprodotto con il festival barocco di Bayreuth, e diretto da Federico Maria Sardelli, uno dei massimi esegeti e interpreti dell’opera del ‘Prete Rosso’, con il controtenore Filippo Mineccia (che nei giorni scorsi è stato protagonista dei concerti delle "Vie dell’amicizia" diretti da Riccardo Muti), il contralto Sonia Prina e il soprano Arianna Vendittelli. Si incastonano nella stagione due nuovissimi lavori, una piccola opera dedicata soprattutto ai ragazzi, "I salvatori della mezzanotte", simpatico racconto di Natale dal libro di Bruno Tognolini, ideatore della "Melevisione", con le musiche di Daniele Furlati, nomination al David di Donatello, e le "Voci da Hebron" (con il testo di Sandro Cappelletto e le musiche di Cristian Carrara), storia di un’avventura umana sulla possibile amicizia fra due popoli opposti.

Il cartellone dei concerti sarà inaugurato il 4 ottobre dalla Dresden Philharmonic Orchestra diretta da Krzysztof Urbanski, con il violoncello di Julia Hagen, in musiche di Beethoven, Schumann e Ciajkovskij, e verrà suggellato il 18 aprile da un’altra grande formazione tedesca, la Stuttgart Philharmonic Orchestra diretta da Jan Villem De Vriend, anch’essa al debutto modenese, che eseguirà anche la monumentale Terza Sinfonia di Bruckner. Nella stagione brillano alcune serate speciali: il 19 gennaio il ritorno a Modena dell’acclamatissima pianista Yuja Wang (che diversi anni orsono fu ospite della Gioventù musicale) insieme ai fiati della Mahler Chamber Orchestra in un programma che prevede anche la versione originale di "Rhapsody in blue" di Gershwin, il 5 febbraio il recital pianistico di Arcadi Volodos fra Schubert e Liszt, poi il 9 febbraio il melologo di Georg Benda declamato dall’elegante voce di Anna Caterina Antonacci con la Filarmonica Toscanini. Ascolteremo l’eclettico violoncellista Giovanni Sollima all’insegna della contaminazione dei generi (26 marzo), mentre già il prossimo 30 ottobre (in ‘trasferta’ al teatro Storchi) si terrà l’omaggio al compositore e sassofonista John Zorn per i suoi 70 anni, con l’affascinante sorpano Barbara Hannigan. Tre gli appuntamenti con la Filarmonica del teatro Comunale che il 16 novembre sarà condotta da Marcus Bosch, poi il 7 dicembre dal suo direttore principale Hirofumi Yoshida che ritroveremo anche nel confermatissimo Concerto di Capodanno. E il 27 gennaio si rinnoverà il Concerto della Memoria degli Amici della Musica, con il Quartetto Prometeo Info, www.teatrocomunalemodena.it