Comune, accordo con Bnl ’Sconto’ di un milione

SASSUOLO

Risparmia un milione, o meglio 950mila euro, il Comune. A tanto infatti ammonta lo ‘sconto’ che l’Amministrazione ha ottenuto, dopo diversi anni di trattativa da Bnl, a seguito della transazione operata su alcuni titoli derivati che nel maggio del 2009, sotto l’Amministrazione Pattuzzi, vennero sottoscritti dalla società patrimoniale controllata dal Comune, Società Gestioni Patrimoniali. Si passa, per stare al concreto e dare i numeri del caso, da 3,22 milioni a 2,27 e la riduzione fa comunque comodo alla società. Sgp, come noto, sta infatti affrontando un percorso concordatario cominciato ormai più di una decina di anni fa e che ai tempi della sua adozione monopolizzò il dibattito politico. Circa 40 milioni l’importo complessivo del piano, la metà dei quali già versati dal Comune – che di Sgp è l’unico azionista – per garantire la continuità operativa della società, che gestisce il patrimonio comunale. L’operazione sottoscritta dall’amministrazione comunale, che ha ottenuto, nel corso della seduta di lunedì sera, anche l’ok unanime del consiglio comunale, garantisce quindi un risparmio sostanziale "che otteniamo – ha detto il sindaco Gian Francesco Menani – dopo avere a lungo trattato con Bnl, che tra l’altro ringraziamo per la disponibilità dimostrata nei nostri confronti. Siamo, inutile dirlo, molto soddisfatti di quanto fatto". Registi dell’operazione, oltre al dirigente della Ragioneria del Comune, Claudio Temperanza, l’amministratore unico di Sgp Marcello Alonzo e Davide Ruini, titolare dello studio Ruini & Partners e consulente di Sgp. "Quanto siamo riusciti a ottenere dopo un lungo e serrato confronto con l’istituto di credito interessato all’operazione a suo tempo sottoscritta è un risultato importante, frutto del gioco di squadra che siamo riusciti a porre in essere collaborando gli uni con gli altri e che possiamo dire abbia funzionato alla perfezione", ha sottolineato Alonzo, da tre anni alla guida di Sgp. Alonzo ha inoltre spiegato come la società in capo al Comune, oltre ad ottenere lo sconto di cui si è già detto sui titoli sottoscritti con Bnl, abbia anche ottenuto una rimodulazione del debito residuo. Che, anziché entro il 2031, andrà saldato nel 2035: fanno quattro anni in più, e in sintesi significa che i 18 milioni che il Comune deve ancora versare nella casse di Sgp perchè la società porti correttamente a termine il piano concordatario andranno versati in 12 anni anziché in otto. "Abbiamo quattro anni in più sui quali lavorare: a fronte di una spesa di interessi di circa 250mila euro – ha spiegato Temperanza – potremo così diluire su più anni, riducendoli sensibilmente, gli apporti di capitale alla società, ed in questo modo potremo contare su risorse più cospicue da destinare, di anno in anno, ad investimenti e spesa corrente necessari al Comune".

Stefano Fogliani