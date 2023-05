"Comune, basta con le spese inutili Puntiamo su sicurezza e viabilità"

Daniele Manfredini è l’avversario della attuale sindaca. Perito industriale sessantenne di area cattolica, soprattutto noto imprenditore agricolo. In passato ci aveva già provato nel 2013 con la lista "Libertà e Democrazia" quando ottenne il 20,86% e nel 2008 con "Lista Civica", allorché raccolse il 15,22%. Oggi ci riprova alla testa di una lista di centrodestra "Centrodestra per Camposanto".

Manfredini, perché una lista alternativa?

"Non siamo una lista alternativa, ma bensì l’alternativa all’attuale amministrazione di sinistra. Noi preferiamo dire che la nostra è una lista di ispirazione di centrodestra, si pone in modo diverso rispetto alla gestione che c’è sempre stata. Siamo una lista composta da persone non iscritte a partiti, quindi da cittadini, che vogliono fare politica e si vogliono impegnare per cambiare. Siamo dunque una lista di cambiamento".

Cosa non vi ha convinto della gestione della attuale amministrazione?

"Non ci ha convinti l’immobilismo di questi ultimi 5 anni. A parte l’immobilismo, non ci hanno convinto tante spese inutili, strane, fatte dall’amministrazione come gli strumenti ginnici nel parco Daolio (50 mila euro) per attrezzi che nessuno usa, i 16mila euro per gli stalli per biciclette e altre ancora. Per non citare la cosa più inutile per appendere i portagirello per bambini. Queste spese sono sicuramente uno spreco e una pecca della gestione della attuale giunta".

Quale pensate sia l’annuncio che meglio caratterizza il vostro programma?

"Sviluppo e valorizzazione del nostro territorio incentivando insediamenti di nuove attività produttive. Da questo punto di vista ci proponiamo di migliorare le cose, in particolare sfruttando il fatto di essere a ridosso di due importanti arterie di traffico. E poi il nostro programma è basato molto sul dare sicurezza ai cittadini e migliorare il traffico per spostare quello pesante dal centro, specie quello davanti alle scuole".

Sul fronte anziani, progetti?

"Abbiamo proposto l’apertura di un centro diurno per alleviare le famiglie che hanno anziani con patologie particolari. Abbiamo una popolazione sempre più anziana e questo ci obbliga a prestare più attenzione a questa categoria di persone e a chi gli sta intorno. A noi serve una struttura dedicata, adeguata, e un luogo fisico dove gli anziani possano trascorrere le ore del giorno".

Per il Bosco cosa proponete? "Confronto con i residenti per arrivare a una soluzione definitiva. Si deve stabilire una volta per tutte di chi è la responsabilità di queste strade. Deve cessare il rimpallo di responsabilità tra Comune e Demanio e si deve mettere fine alla diatriba. Occorre che si chiarisca la competenza sulla manutenzione e si metta mano ad un progetto veramente serio da fare insieme al comitato dei cittadini.

Poi si dovranno cercare i finanziamenti per realizzare il progetto, bussando ovunque, alle porte di Stato, Regione, Provincia. Ma va anche definito qualcosa da fare nell’immediato perché sono pericolose".

Già decisi i nomi della giunta? Chi la affiancherà?

"Non ho ancora deciso nessun nome e saranno fatti a tempo debito. Tutto è condizionato dalla disponibilità finanziaria e dai conti che troveremo. Prematuro avanzare nomi adesso".

Alberto Greco