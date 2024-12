Comune, cambierà il direttore generale

Cambio in vista per la direzione generale del Comune di Modena; l’attuale dg Valeria Meloncelli, infatti, andrà presto in pensione e l’amministrazione – guidata da Mezzetti – è già in cerca di un sostituto, non necessariamente modenese. Anzi, rumors portano a un manager bolognese, c’è chi indica Lorenzo Minganti, già membro del cda di Hera, ma nessuna conferma è arrivata. In ogni caso, l’attesa non dovrebbe essere particolarmente lunga e il cambio al vertici potrebbe avvenire a stretto giro.

Ma il valzer dei dirigenti non si ferma a Meloncelli. In odore di partenza, anche il comandante della polizia locale, Roberto Riva Cambrino. Un ruolo, il suo, soggetto per prassi a trasferimenti. Al suo posto, con tutta probabilità, una persona di fiducia, o comunque in sintonia con il sindaco Mezzetti e con l’assessora Camporota.

Al prescelto/a spetterà il difficile compito di rinnovare la polizia locale nell’ottica di una maggiore efficienza e collaborazione con le altre forze dell’ordine.