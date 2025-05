"Comune, che fine ha fatto la certificazione di qualità?"

Anche la revoca della certificazione di qualità diventa motivo di scontro tra Pd e amministrazione di centrodestra. "In un contesto che vede le amministrazioni locali impegnate sempre più a migliorare efficacia, efficienza e trasparenza della propria azione, - attacca la capogruppo Pd in consiglio comunale Anna Greco - il Comune di Mirandola fa un significativo e preoccupante passo indietro. L’ente certificatore ne ha disposto la revoca al nostro Comune e i consiglieri del gruppo Pd di Mirandola, Carlo Bassoli e Alessandro Guarda, hanno chiesto conto di quanto accaduto alla sindaca, poiché invece che il passo ‘avanti’ promesso in campagna elettorale, risulta essere un altro passo indietro che viene fatto fare a Mirandola". La certificazione di qualità è un atto volontario, rilasciato da un ente terzo, la più diffusa è ISO 9001, ed è indice di trasparenza e affidabilità verso i propri interlocutori. Mirandola, che aveva conseguito questo riconoscimento per la prima volta nella sua storia nel 2023, ora non lo avrà più. "Il mancato rinnovo della stessa nel 2024 – spiega la sindaca Letizia Budri - è frutto di una scelta volontaria e consapevole, non legata a carenze o rilievi da parte dell’ente certificatore. Nel 2023 fu avviata in concomitanza con l’uscita dall’Unione dei Comuni, per accompagnare in modo qualificato il processo di riorganizzazione dei servizi comunali. L’obiettivo era migliorare l’efficienza, la produttività e la qualità dei servizi attraverso una dettagliata ‘mappatura dei processi’, individuando eventuali duplicazioni o inefficienze". Sono poco numerosi i comuni che hanno conseguito questa certificazione, la quale invece è estesa a livello di imprese. "Il suo mantenimento – si giustifica Budri - avrebbe comportato un aggravio burocratico non giustificato, alla luce degli obiettivi raggiunti e della volontà dell’amministrazione di ottimizzare le risorse interne. Il Comune, infatti, continuerà a monitorare e migliorare le proprie procedure tramite il Controllo di gestione e gli strumenti interni già attivi, proseguendo nel percorso di qualità avviato".

Alberto Greco