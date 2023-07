Comune di Mirandola, nasce il progetto 'Telefonata Amica' contro l'isolamento sociale

Dalla collaborazione fra i Servizi Sociali del Comune di Mirandola e l’Associazione Avo Mirandola nasce il progetto sperimentale denominato ’Telefonata Amica’per contrastare lo stato di isolamento e la solitudine. La fase sperimentale dell’iniziativa si direzionerà sui cittadini ’conosciuti’ dal Servizio Sociale aventi le seguenti caratteristiche: over 65 che vivono soli o i cui famigliari risiedano fuori dal territorio comunale, con dichiarate situazioni di fragilità, non autosufficienti o in stato di isolamento sociale, adulti o anziani che si sentano soli e avvertano il piacere o il bisogno di relazioni umane. I contatti avverranno telefonicamente, con cadenza settimanale e potranno essere accompagnati da brevi uscite con relativa partecipazione ad attività svolte sul territorio. "Un progetto lodevole: l’Amministrazione ha scelto di puntarvi convintamente" ha commentato l’assessore alle politiche sociali Federica Luppi.