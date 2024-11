Comune e associazioni: "Carabinieri, elevare la tenenza a Compagnia"

La necessità di elevare l’attuale tenenza dei carabinieri a ’compagnia’ (il che significherebbe un notevole aumento di effettivi) è sempre più una richiesta che arriva da tutto il territorio, non solo dalle istituzioni. Tanto che l’altro ieri otto associazioni, assieme al Comune di Castelfranco, hanno predisposto una raccolta firme appunto per l’elevazione in compagnia dell’attuale tenenza dei carabinieri della città. "In un periodo in cui la sicurezza è al centro dell’attenzione collettiva – spiegano dal Comune – l’amministrazione comunale di Castelfranco sta portando avanti un’importante iniziativa volta a potenziare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio. La raccolta firme è promossa da Cna, Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Confcommercio, Confesercenti, Cisl e Lapam Confartigianato. È possibile sottoscrivere la petizione su change.org al link https://www.change.org/p/elevazione-della-tenenza-dei-carabinieri-di-castelfranco-emilia-a-compagnia, oppure digitando sulla barra di ricerca "Elevazione della Tenenza dei Carabinieri di Castelfranco Emilia a Compagnia". In alternativa si può firmare la proposta in presenza presso le sedi dei soggetti promotori nei comuni di Castelfranco, Bastiglia, Bomporto, Nonantola, Ravarino e San Cesario. La raccolta firme è attiva dal primo novembre al 15 gennaio. Questa proposta non nasce da un’esigenza contingente, ma si inserisce in un quadro di programmazione strategica per la sicurezza pubblica, mirata a rispondere efficacemente alle sfide della criminalità diffusa. Il sindaco di Castelfranco, Giovanni Gargano, ha già incontrato più volte i rappresentanti del ministero dell’Interno, tra cui il suo titolare attuale, Matteo Piantedosi, e la dott.ssa Maria Teresa Sempreviva, capo di gabinetto al Viminale, per presentare le istanze di elevazione e discutere le potenzialità di tale progetto. Nei vertici presso il Ministero il sindaco ha sottolineato più volte l’importanza di avere una compagnia dei carabinieri…Oltre agli incontri formali, l’amministrazione ha attivato una serie di azioni concrete per supportare la richiesta di elevazione. Sono stati redatti e presentati vari documenti ufficiali, incluse delibere e mozioni approvate dai consigli comunali di Castelfranco e degli altri enti dell’Unione del Sorbara e Spilamberto". "Elevare la tenenza dei carabinieri di Castelfranco Emilia a compagnia – ha poi confermato il sindaco Gargano anche via social – è la priorità per garantire la sicurezza della nostra comunità".

"La posizione strategica di Castelfranco Emilia e l’aumento di produttività e popolazione – hanno aggiunto le associazioni intervenute alla presentazione della raccolta firme - richiedono una risposta adeguata in termini di sicurezza e controllo del territorio".

