Comune e privati investono nel verde. Trenta nuovi alberi nei parchi

Una trentina di nuovi alberi per i parchi formiginesi. Il recente censimento delle alberature ha purtroppo evidenziato la presenza di esemplari malati e a rischio caduta che, per ragioni di sicurezza, sono stati abbattuti. Anche per questo, l’Amministrazione avvierà una sovracompensazione con nuove piantumazioni, destinate ad integrare un patrimonio di oltre 926mila metri quadrati di verde pubblico che hanno visto, solo nei primi mesi di quest’anno più di 700 alberi, anche grazie al progetto regionale ‘Un albero per ogni nato’ e ‘Kilometro della Salute’ realizzato dal Consorzio Forestale no profit Mutina Arborea e sostenuto da Opocrin S.p.a. e la sostituzione di alcune alberature sulla Tangenziale Sud.

In autunno, invece, in via Mazzini verranno piantati, a spese del Comune, 12 nuovi alberi e altrettante piante saranno collocate, grazie al contributo dell’azienda ceramica Unicomstarker, nei pressi dell’area giochi del parco di Villa Gandini. Dieci, invece, gli esemplari che, grazie ai proventi raccolti dalla Podistica Formiginese, saranno piantumate al parco Campani.

"Vogliamo continuare a investire nel verde perché crediamo che la cura degli alberi e degli spazi verdi sia non solo un dovere, ma un atto di responsabilità verso la nostra comunità e verso i nostri figli. Ringraziamo Unicomstarker per il prezioso sostegno: un esempio concreto di collaborazione virtuosa tra pubblico e privato, che arricchisce Formigine e la rende sempre più vivibile", il commento dell’assessore ai Parchi e alle Aree naturalistiche Giulia Malvolti.

s.f.