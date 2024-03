"Comune e scuola di musica uniti per il futuro"

La Fondazione Scuola di Musica "Carlo e Guglielmo Andreoli" ha un nuovo statuto e con il riassetto istituzionale deciso ritrova una sua stabilità. L’atto, firmato ieri a Mirandola nello studio del notaio Angela Scudiero, è coerente la nuova realtà istituzionale determinatasi nell’Area Nord dopo l’uscita di Mirandola dall’Unione Comuni Modenesi Area Nord (Ucman), di cui la Fondazione Scuola di Musica è fin dal 2009 espressione. Il nuovo statuto, cui ha contribuito anche il direttore della Scuola Mirco Besutti, colma un vuoto di rappresentanza territoriale e sancisce l’ingresso di Mirandola nel consiglio d’amministrazione della Scuola di Musica con la qualifica di socio fondatore, al pari di Ucman e della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, rappresentata per la firma da Daniele Tanferri, che è l’altro contraente sostenitore di questa esperienza, davvero unica e singolare anche per essersi caratterizzata come esempio nazionale ed internazionale di inclusività di decine di persone diversamente abili. Questo passaggio garantirà alla Città dei Pico due consiglieri su sette, mentre altri tre consiglieri rimarranno espressione della Fondazione Cassa di Risparmio e i restanti due di Ucman. Inoltre, Mirandola contribuirà a livello economico con 196.000 euro, in modo paritetico con l’Unione. "La firma di questa mattina (ieri per chi legge ndr) rappresenta il punto d’arrivo del processo di ridefinizione della Fondazione avviato un anno fa – commenta la presidente della Fondazione Scuola di Musica Elena Malaguti –. ll Comune di Mirandola entra nel nostro Cda garantendo un assetto maggiormente stabile alla nostra Scuola di Musica e contribuendo attivamente ad adattare e aggiornare il nostro statuto, garantendole maggiore dinamicità e organicità alle esigenze che la stretta attualità impone". "La Fondazione Scuola di Musica – conferma il presidente Ucman e sindaco di Medolla Alberto Calciolari – è patrimonio di un intero territorio e della sua gente, e il percorso condiviso che ha portato alla firma è la dimostrazione concreta della volontà comune di progettualità sempre più ampie ed efficaci". "Mirandola – ha detto il sindaco di Mirandola Alberto Greco – entra con la voglia di contribuire attivamente e fare la propria parte nello sviluppo di un’eccellenza assoluta nel nostro territorio e con questo atto l’amministrazione investe nel futuro del territorio e delle generazioni più giovani".

Alberto Greco