"Comune sceriffo coi cittadini, ’morbido’ con Hera"

"Ad alcuni giorni dalla nostra segnalazione sulle tante criticità riscontrate, prendiamo atto dell’impegno dell’Amministrazione e che Hera migliorerà il servizio per provare a garantire più decoro. Plauso, dunque, per un passo avanti a cui guardiamo con fiducia". Bene il potenziamento del servizio ottenuto dal Comune sul ’porta a porta’, ma non basta.

Dopo l’interrogazione in consiglio comunale, Claudia Severi evidenzia "lo squilibrio che si percepisce tra l’atteggiamento del Comune nei confronti del gestore per le inadempienze, e l’atteggiamento da ’sceriffo’ tenuto nei confronti dei cittadini: pugno di ferro nei confronti di questi ultimi, guanti di velluto con Hera, alla quale l’Amministrazione ha fatto pervenire un sola PEC a lamentare i disservizi".

Ben altro, lamenta Severi, l’atteggiamento nei confronti dei cittadini che dovranno fare i conti con i tutor ("veri e propri ispettori del pattume autorizzati a rovistare nei sacchi alla ricerca di indizi per risalire a chi li ha conferiti") oltre che con le inadempienze del gestore. "Un atteggiamento nei confronti dei sassolesi – aggiunge Severi – che non ci piace: non rispetta né i cittadini né la verità dei fatti che, al netto dei comportamenti scorretti che vanno individuati e perseguiti, ci dice che Hera non è ancora arrivata a porre i cittadini nelle condizioni di svolgere ciò che viene loro imposto".