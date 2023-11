"Comune senza sindaco. Mi rivolgerò al Prefetto"

"La maggioranza ha votato contro se stessa in una mozione che chiedeva sostanzialmente di proseguire nel governo del comune come da un anno a questa parte, ovvero senza un sindaco eletto dai cittadini. Visto questo voto unanime del consiglio, che di fatto ha espresso tutto concorde la propria contrarietà a ’continuare l’amministrazione del Comune di Castelvetro nonostante l’assenza da circa un anno del sindaco eletto dai cittadini’, mi rivolgerò nei prossimi giorni al Prefetto, affinché sia reso edotto della situazione e ne tragga eventualmente le sue conclusioni". Con queste parole la consigliera comunale Cristiana Nocetti, del gruppo Centrodestra per Castelvetro, interviene dopo l’ultimo consiglio comunale e, di fatto, dopo un anno di assenza in municipio, per motivi di salute, del sindaco Fabio Franceschini.

"D’accordo – prosegue Nocetti – che si voterà nella primavera del 2024. Tuttavia, la mozione proposta dal mio collega di opposizione Lorenzo Fiorentini e respinta all’unanimità da tutto il consiglio comunale, parla molto chiaro: il consiglio ha infatti votato di non volere continuare questo sistema di amministrazione. Nessuno, a partire dal segretario comunale, ha mosso eccezioni. La volontà comune, come si evince dalla delibera, è dunque quella di cessare l’amministrazione. Quindi chiediamo che venga rispettato il voto. O la maggioranza non ha capito quello che votava, e sarebbe molto grave, o altrimenti questa presa di posizione non si spiega". Dall’altra parte la vicesindaca Giorgia Mezzacqui legge molto diversamente l’intera vicenda. Replica infatti dicendo che: "La decisione che abbiamo preso di votare contro quell’ordine del giorno nasce dal fatto che non siamo noi, come consiglio comunale, a poterci esprimere. Un consiglio comunale si scioglie infatti, ad esempio, per volontà del sindaco, qualora dia le sue dimissioni. Nel caso di Castelvetro, invece, ci troviamo ancora in un regime di assenza temporanea. Peraltro – prosegue Mezzacqui – il sindaco ha protocollato, circa tre settimane fa, una comunicazione ufficiale indirizzata a tutti i consiglieri, nella quale auspica un suo prossimo ritorno. Un consiglio comunale, inoltre, può decadere per le singole volontà dei singoli consiglieri. Noi invece, da ottobre 2022 ci siamo mossi all’insegna del senso del dovere: ci siamo infatti presentati alle elezioni del 2019 e in quell’occasione ci siamo presi degli impegni. Quindi non sta a noi scegliere cosa fare. Il nostro dovere è portare avanti un’amministrazione comunale".

Marco Pederzoli