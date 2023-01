Comune, un bando per promuovere la musica emergente degli under 30

C’è ancora tempo per iscriversi a EncodER, il bando promosso dal Centro Musica del Comune di Modena rivolto a musicisti under 30 residenti o domiciliati in Emilia-Romagna. L’offerta riguarda un percorso di crescita artistica per band o singoli musicisti impegnati nella creazione di musica originale, culminante con un tour di otto concerti e un premio di 1.500 euro da investire sul proprio lavoro. Domande entro mercoledì 1 febbraio. L’opportunità, che gode del finanziamento della legge Musica 22018 della Regione, rientra nell’ambito del progetto regionale Sonda music sharing, nato per sostenere la creatività dei musicisti presenti in regione.

Per maggiori informazioni su modalità di partecipazione, materiali da inviare e premi, si rimanda al bando completo pubblicato sul sito www.musicplus.it. Per informazioni è possibile contattare il Centro Musica Modena via mail [email protected] o telefonicamente al numero 0592034810. I tre artisti selezionati saranno seguiti da un tutor-produttore per registrare un EP (album musicale di pochi brani) e produrre un videoclip da promuovere, successivamente, appunto, attraverso un minitour e un premio in denaro.

Per partecipare al progetto occorre non avere compiuto il trentesimo anno di età alla scadenza del bando.