Comuni e Province firmano il patto "Il terzo ponte sul Secchia si farà"

Fino a qualche settimana fa era solo un’ipotesi progettuale, comunque ‘attenzionata’ dalle Province di Reggio e Modena oltre che da Confindustria Ceramica, da ieri – facendo seguito alla prima intesa di marzo – è oggetto di un accordo formale ‘allargato’ anche alle Amministrazioni comunali interessate alla realizzazione dell’opera. L’opera è il ‘famoso’ terzo ponte sul Secchia: la realizzazione di uno studio finalizzato ad individuarne la migliore localizzazione ha avuto infatti il via libera, sancito da un accordo, da parte delle già citate Province e da Confindustria Ceramica, ma anche dei Comuni di Sassuolo, Formigine e Fiorano Modenese oltre che dei Comuni reggiani di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Scandiano. L’obiettivo è quello di potenziare ulteriormente la viabilità già oggi esistente in un distretto produttivo – quello ceramico reggiano-modenese – lungo le cui strade si registrano transiti per più di 30mila veicoli al giorno. L’eccellenza produttiva delle due sponde del Secchia, come noto, non va di pari passo con quella viaria, e quello che viene definito dai presidenti delle Province di Modena e Reggio Emilia, Fabio Braglia e Giorgio Zanni, "un importante atto di collaborazione" mira a garantire "una risposta vera e tangibile, nel più veloce tempo possibile nonostante le complessità amministrative e finanziarie che tale ambizioso progetto porta con sé, nei confronti di cittadini e imprese di uno dei distretti produttivi più importanti dell’intero Paese".

La realizzazione del terzo ponte non è tuttavia l’unico oggetto dell’accordo, che si propone anche di arrivare al raddoppio delle corsie della Pedemontana nel versante modenese, causa della strozzatura che genera ogni giorno rallentamenti, code e disagi in terra reggiana. Un investimento, quest’ultimo, già richiesto come adduzione alla Campogalliano – Sassuolo nel piano finanziario di Autobrennero.

"L’intesa costruita su questo tema tra tutte le istituzioni del distretto ceramico – aggiungono Braglia e Zanni – crediamo non possa rimanere inascoltata anche dalle istituzioni sovraordinate, affinché insieme si possa finalmente dare risposta alle esigenze di questo territorio".

Lo studio sarà finanziato da Confindustria Ceramica e consisterà nell’acquisizione di tutti i dati necessari a fornire una valutazione complessiva dei flussi di traffico interprovinciali simulando ipotesi alternative di collegamento, tra nuove infrastrutture e potenziamento di quelle esistenti, con una prima stima dei costi. Quanto alla collocazione del ‘nuovo’ ponte, scartata l’idea di collegare Marzaglia a Salvaterra, si ragionerà sui territori di Sassuolo, Castellarano e Casalgrande.

