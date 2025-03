Comunità bengalese in via Spontini. Fine del Ramadan, oggi la festa: "Ma non diventerà una moschea"

Modena, 30 marzo 2025 – "Organizziamo corsi per bambini e vorremmo anche farlo per le donne, per insegnare l’italiano, per organizzare visite culturali. Anzi rivolgo un appello: se ci sono insegnanti volontarie fatecelo sapere". Uddin Charag è il presidente dell’associazione Sylhety, che rappresenta la comunità bengalese di Modena, in provincia più di 4mila persone, in città più di 2mila. Lavora come impiegato in un Caf in centro, parla un buon italiano, anzi tiene a far sapere che proprio il 24 febbraio ha ottenuto la cittadinanza italiana. Sta seguendo le polemiche di questi giorni sul centro di via Spontini. "L’assessora Francesca Maletti ha fatto capire alla comunità bengalese che potranno pregare: di fatto diventerà una moschea", è l’attacco dell’opposizione di centrodestra.

Signor Charag, che tipo di attività svolgete nel centro?

"Da quando è stato inaugurato lo abbiamo utilizzato per le feste con i bambini, per i corsi di italiano e bengalese, e vorremo anche che si organizzassero corsi di italiano per le donne".

Pregate anche?

"Saltuariamente. Anche perché non siamo tutti praticanti della religione islamica. Siamo laici, io per esempio non sono neanche credente...E poi vengono anche due induisti, non ci sono solo musulmani. Da aprile i momenti di preghiera saranno sempre meno. Non siamo fondamentalisti, anzi, i credenti non sono poi tanti".

In un mese per esempio quante volte si prega?

"Una o due volte al mese, solo durante questo periodo di Ramadan è capitato di vederci più volte. Oggi per esempio abbiamo già avvertito la questura che faremo una festa per la fine del Ramadan, saremo almeno una cinquantina di persone. Ma sarà una festa non un momento di preghiera, questo è un centro di cultura, non di culto. Anche se qualcuno ha visto i tappeti non vuol dire che sono utilizzati per la preghiera, hanno un altro significato. Non è una moschea, non siamo arabi, sono culture diverse".

Come vi ha accolto il quartiere?

"Abbiamo preso contatto con il dottor Pasquale che guida l’associazione degli anziani e gli abbiamo chiesto che se c’è qualche disagio con i residenti di farcelo sapere".

Quali iniziative sono previste da qui in avanti?

"Noi prima ci incontravamo a parco ducale all’aperto o in qualche sala Caf, adesso finalmente abbiamo una sede. Ma la utilizziamo soprattutto nei weekend perché lavoriamo tutti. Sarebbe molto importante che qualche italiano volontario ci desse una mano a organizzare iniziative culturali insieme. Le nostre porte sono aperte, abbiamo invitato associazioni, consiglieri comunali, la Digos i giornalisti. Chiunque può venire a vedere e se vuole può darci una mano. Posso fare un appello?".

Prego.

"Il nostro obiettivo è favorire una maggiore integrazione tra la cultura italiana e quella bengalese. Chi può contribuire a farci raggiungere questo traguardo ci contatti, sarà il benvenuto".