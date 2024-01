Comunità di minori, violenza e 4 denunce

Il motivo non è chiaro: forse i dissapori scaturiscono dalla convivenza forzata. Quel che è certo è che sia domenica pomeriggio che lunedì mattina in quattro hanno aggredito due coetanei, ferendoli. L’ennesima rissa che vede coinvolti minori stranieri non accompagnati si è verificata nella comunità di prima accoglienza di Strada Martiniana, gestita dal Ceis. A chiamare la polizia, lunedì, è stato un operatore della comunità dopo che un gruppo di minori di origine tunisina ha aggredito due minori pakistani. Dal Ceis fanno sapere come, in realtà, gli stessi autori dell’aggressione avessero dato vita ad una rissa anche il giorno precedente, rovinando pure gli arredi. Gli agenti della Volante hanno poi assunto informazioni circa l’accaduto e rintracciato gli autori, due dei quali si erano allontanati a seguito dell’intervento delle Forze dell’Ordine per poi rientrare subito dopo in comunità. Gli aggressori, due già conosciuti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati per lesioni personali aggravate in concorso e verranno trasferiti dai responsabili della struttura presso diverse comunità di accoglienza. Intanto le due vittime dell’aggressione sono state trasferite in un altro centro proprio per evitare che vengano nuovamente prese di mira dal gruppo rivale. Non è la prima volta che minori non accompagnati di origine tunisina scatenano risse nelle comunità di accoglienza. Si tratta degli stessi spesso al centro di episodi di microcriminalità.