"Comunità energetica, una sfida ambiziosa"

"È partito ufficialmente il percorso per costituire la prima Comunità Energetica che interessa il comune di Carpi e gli altri limitrofi". Riccardo Righi, assessore all’Ambiente, così commenta il convegno che si è svolto al Tecnopolo universitario di Carpi, promosso dal Gruppo Aimag, insieme a Comune di Carpi e Unimore, avente appunto ad oggetto ‘Le Comunità Energetiche, un modello partecipativo e decentralizzato’. "L’iniziativa – spiega Righi – oltre ad essere molto interessante sotto il punto di vista nozionistico e di competenza, ha assunto un valore ‘simbolico’, dando il via, sul territorio servito da Aimag, ad un apposito volto a raccogliere le manifestazioni di interesse di privati cittadini, condomini, aziende, per dare vita alla prima Comunità Energetica intercomunale. Si tratta di un percorso virtuoso, che mira a due obiettivi: in primo luogo, grazie alle Comunità Energetiche Rinnovabili, cittadini, piccole e medie imprese, Enti territoriali e Amministrazioni locali hanno la possibilità di aggregarsi, condividere energia ed essere insieme protagonisti di una transizione energetica partecipata e sostenibile sul proprio territorio, orientata alla lotta al cambiamento climatico. In secondo luogo – sottolinea l’assessore – lavorando tutti insieme si contente a tutti (ad esempio anche alle famiglie che non hanno il fotovoltaico per mancanza di spazio) di poter accedere e godere di questi servizi. Adesso raccogliamo tutte le manifestazioni di interesse e poi lo scopo è quello di realizzare una Comunità Energetica il prima possibile". L’incontro è stato un momento di sintesi tra i maggiori esperti del settore per inquadrare da un punto di vista normativo tali configurazioni, descrivere gli strumenti a supporto e dare strumenti e riferimenti concreti per promuovere lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili sul territorio. "Una volta nate le CER – ha spiegato l’ingegner Isabella Debbia, responsabile Area Ricerca & Sviluppo di Aimag – il ruolo che intende assumere il Gruppo è quello di gestore, fornendo supporto tecnico, gestionale e amministrativo per il corretto funzionamento della stessa. Nello specifico, sul territorio Aimag ne sta promuovendo due modelli diversi: uno coinvolge il Comune di Carpi, gli eventuali Comuni limitrofi e il Tecnopolo di Carpi, edificio che dispone di un impianto fotovoltaico, non ancora entrato in funzione; l’altro riguarda i comuni dell’area nord di Medolla, Camposanto e San Prospero, potrà sfruttare il contributo regionale per la nascita delle CER e si trova ad un livello tecnico più avanzato".

Maria Silvia Cabri