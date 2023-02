"Comunità energetiche rinnovabili, una risposta alla crisi climatica" è il titolo dell’incontro in programma domani alle 20,30 nella sala dei Giuristi della Partecipanza agraria, in via Roma 21. Interverranno per l’occasione Felipe Barroco e Marco Costa della Aess, agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile. La serata è stata organizzata da ’Il futuro adesso’, circolo culturale e di promozione sociale, di recente costituzione, che ha come obiettivo quello di promuovere il confronto e l’approfondimento su materie nei campi dell’ambiente, dello stato sociale e dell’esercizio del diritto di cittadinanza.