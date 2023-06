Comunità energetiche "Ne sono già nate 18 Fonti rinnovabili per inquinare di meno"

Con la partenza delle prime Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer) la provincia di Modena si pone come "pioniera" della nuova frontiera "green", cogliendo i benefici ambientali sottesi alla attuazione della legge regionale 52022, che potrà apportare ad un incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili e alla riduzione di produzione di anidride carbonica equivalente. Le città saranno più pulite e, forse, respireremo meno smog. In ambito modenese ne sono già nate 18 che – sulla base di un bando scaduto il 9 marzo, finanziato attraverso Fondi Europei Fesr – sono state dichiarate ammissibili alla concessione dei contributi economici previsti. Sosterranno i costi per la predisposizione degli studi di fattibilità e per la costituzione delle stesse. Ove venisse rifinanziata la dotazione del fondo regionale (ora pari a 2 milioni di euro ndr) per ristorare tutti i contributi concedibili, la provincia di Modena potrebbe ricevere aiuti pari a 628.88,00 euro.

Quattro progetti riguardano la città di Modena, mentre gli altri interessano i comuni di San Possidonio, Camposanto, Zocca, Pievepelago, Nonantola, Sassuolo, Novi, Finale Emilia, Concordia sulla Secchia, Maranello, Pavullo nel Frignano, Bomporto, Fiumalbo e Formigine. Parla di successo della iniziativa la consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle Silvia Piccinini, che è stata relatrice del progetto di legge regionale. "Sono particolarmente soddisfatta che anche la provincia di Modena abbia dimostrato grande interesse per il tema delle Comunità Energetiche Rinnovabili, sfruttando al massimo l’opportunità offerte dal bando regionale – spiega Piccinini -. Si tratta di un primo e importante passo verso l’attuazione di quella grande rivoluzione energetica di cui abbiamo bisogno se vogliamo contrastare con efficacia gli stravolgimenti climatici che stanno provocando danni sempre più importanti, come purtroppo abbiamo avuto modo di constatare durante la devastante alluvione che ha colpito la nostra regione". Tra i progetti che sono entrati nella graduatoria del bando spicca quello di San Possidonio, piazzatosi in seconda posizione nella graduatoria regionale, che unisce l’obiettivo di offrire un contributo concreto alle famiglie in situazioni di povertà energetica, anche attraverso il possibile coinvolgimento diretto di Acer. Un riconoscimento del valore della iniziativa regionale viene anche da Piergabriele Andreoli, direttore della Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile (Aess) di Modena che parla di "risultato importante secondo solo alla provincia di Ferrara con 19 candidature finanziate".

"Come Aess – spiega Andreoli - abbiamo accompagnato a candidare fino a 70 studi di fattibilità per impianti fotovoltaici su tetto, pensiline ed ex discariche, che potrebbero portare all’installazione di circa 4,5 MWp di potenza, in grado di produrre 5,4 GWhanno di energia rinnovabile, generando notevoli risparmi in bolletta per gli edifici coinvolti pari a 1,2 GWhanno (equivalente al consumo medio annuo di 480 famiglie). Grazie a questi impianti sarà possibile evitare 1.609 tonnellate di anidride carbonica equivalente all’anno pari all’opera di 64.360 alberi. Per le altre candidature della provincia di Modena ci possiamo attendere dei valori simili, visti gli importi richiesti a finanziamento. Stimiamo possano essere stati candidati allo studio progetti per quasi 9 MWp, che potranno generare 10,8 GWh di energia rinnovabile ed evitare l’emissione di 3.120 tonnellate di anidride carbonica equivalente, con risparmi attesi di circa 2,1 GWhanno a livello territoriale. Inoltre, la candidatura guidata dal Comune Modena prevede lo studio di tredici impianti fotovoltaici di nuova costruzione, per una potenza complessiva di 520 kWp con una producibilità attesa di 624.183 kWhanno, con una quantità potenziale di energia condivisibile dalla CER pari a 514.658 kWhanno".

Alberto Greco