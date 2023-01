Comunità in lutto per Carlo: si è spento a soli 8 anni

L’intera comunità di Sassuolo è in lutto dopo aver appreso la notizia della prematura scomparsa del piccolo Carlo Schirò, morto ieri mattina a solo 8 anni, a causa di una malattia contro la quale combatteva da qualche anno.

Una terribile notizia che ha lasciato sgomenti tutti i cittadini che ora si stringono al dolore del papà Francesco e della mamma Luana e della sorellina Ilenia.

I funerali di Carlo, curati dalle onoranze Ferrari e Sassi, si terranno martedì 10 alle 15.15 partendo da via Fermi 31 per la chiesa parrocchiale di San Giorgio, per poi proseguire per l’ara crematoria di Modena.

Tanti sono i messaggi di cordoglio e vicinanza che sono stati espressi alla famiglia del piccolo Carlo.