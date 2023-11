Comunità in lutto per Silvia Venturi, moglie dell’ex sindaco Tanari

Dopo una lunga malattia si è spenta ieri nella sua casa a Rosola di Zocca Silvia Venturi, 61 anni, moglie dell’ex sindaco di Zocca Gianfranco Tanari. Ha lasciato anche la figlia Martina, la mamma Franca, la sorella Antonella, nipoti. I funerali si svolgeranno oggi alle 14,30 nella chiesa parrocchiale di Zocca. Larga partecipazione ieri sera nel Santuario della Beata Vergine di Verucchia per la recita del Santo Rosario. Silvia Venturi, per tutti a Zocca, Silvia del Poliambulatorio, era persona molto presente e disponibile che ha avuto un ruolo sociale importante per la comunità locale. Per molti anni aveva prestato servizio come infermiera dell’Ausl al Poliambulatorio con turni anche in altri paesi, fra i quali Montese. Nelle pagine social del Comune di Zocca, a nome del sindaco, dell’amministrazione e dei dipendenti comunali, è stato pubblicato il seguente messaggio di cordoglio: "É con grande e profondo affetto che, in una giornata così triste, i dipendenti e gli amministratori si stringono in un abbraccio a Gianfranco e Martina Tanari per la scomparsa della cara Silvia. Sei stata, per la nostra comunità, un punto di riferimento importante e con la tua professionalità e disponibilità hai aiutato tanti di noi. Ora riposa in pace; alla tua famiglia, che piange la tua morte troppo prematura, giungano le nostre condoglianze e la nostra vicinanza". Espressione di cordoglio anche dal gruppo consiliare Zocca Domani.

w. b.