Con Baraldi nel cuore nero di Janis Joplin

E’ dedicato a una delle figure più importanti della storia del rock, il nuovo libro di Barbara Baraldi, scrittrice modenese e grande esponente del genere noir. Oggi alle 17, al Palaround Table di San Felice sul Panaro, nell’ambito delle iniziative in programma per la settimana dedicata alla donna, Baraldi presenterà in anteprima nazionale ’Il fuoco dentro. Il romanzo di Janis Joplin’ (Giunti), in uscita nelle librerie l’8 marzo. L’autrice racconta l’adolescenza difficile della cantante texana, i suoi contrasti e l’ossessione per la musica, da sempre l’unica sua ancora di salvezza. Il libro sarà disponibile per i partecipanti presso il bookshop il giorno dell’evento.

A fare da contorno alla presentazione del romanzo ci saranno: una performancesfilata di outfit delle nuove collezioni primaveraestate a cura di Alessandra ed Elisa di ’Lina Gavioli Boutique’, il bookshop di Laura Cervi della libreria ’Tra le note’, opere d’arte a tema realizzate dall’associazione Torre Borgo, allestimento scenografico a cura di Mariarosa Bellodi de ’Il Fotografo’. Il trucco delle protagoniste sarà a cura di Cinzia di ’Pure Esthètique’. Come colonna sonora, è facile immaginare, ci saranno i brani di Janis Joplin, protagonista del romanzo. Due mostre fotografiche faranno da cornice all’evento: ’Rinascita - un viaggio al femminile dal dolore aduna nuova forza’ di Roberta Mulinazzi e ’Louder – un diario fotografico di regine del rock’ di Martina Mazzali. Barbara Baraldi sarà intervistata da Lorenzo Bergamini dell’associazione Piazza del Mercato e ci sarà la diretta curata dalla Web Radio Stazionerulli. Sarà allestito un angolo per il firmacopie e foto ricordo con l’autrice. ’Il fuoco dentro. A cultural experience’ è organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune di San Felice, in collaborazione con Pro Loco.