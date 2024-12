Con ’Cim1’ si fa festa in quota

Musica, spettacoli e grandi artisti. In quattro giornate ricche di esibizioni e spettacoli, il palazzetto dello Sport di Sestola si trasformerà così in un palco scenico unico nel suo genere, per aspettare insieme l’arrivo del nuovo anno: portato in scena per la prima volta il 31 dicembre del 2014, anche quest’anno il festival Cim1 tornerà così a far ballare il suo pubblico.

L’evento – che ha preso il via ieri con le esibizioni dei Sonohra e di Dj Matrix – continuerà domani con l’arrivo di Tony Boy, Drefgold e Rudeejay, alcuni degli artisti più attesi per questa edizione. Spazio, poi, ad altri importanti ospiti durante la notte di San Silvestro, quando sul palco del palazzetto salirà anche Kid Yugi "cantante pugliese – spiega l’organizzatore, Alessandro Anania – che ha riscosso negli ultimi tempi un grande successo", seguito poi da Samuele Brignoccolo.

L’ultima delle quattro giornate è in programma proprio per il primo gennaio, "quando il gruppo di ballerini, coreografi e vocalist di Vida Loca, dopo aver aspettato la mezzanotte esibendosi sul palco di Catania, partirà alla volta di Sestola e ci raggiungeranno per fare ballare il nostro pubblico". Insomma, il programma – che vanta altri numerosi e importanti ospiti – è stato pensato proprio con l’obiettivo di coinvolgere "più persone possibili e per valorizzare ancora di più la nostra montagna – continua Anania – Cim1 è infatti nato nel 2014, seppure quella di quest’anno sia la nona edizione, a causa dello stop vissuto durante la pandemia. Stiamo lavorando moltissimo, con grande passione, per realizzare un evento che sappia interessare giovani e persone più adulte: lo definiamo infatti un festival poliedrico, costellato da tanti eventi pensati per tutti". Durante le giornate infatti, come spiegato dallo stesso organizzatore, le iniziative saranno numerose. "Dagli après ski in piazza Passerini, fino agli après ski ad alta quota presso la baita della ninfa – continua l’organizzatore – così come non mancheranno aree food e punti di intrattenimento per le famiglie". Le prospettive, quindi, sembrano essere delle migliori. "Cim1 nasce dalla voglia del pubblico di abbracciare la montagna, la neve e tutto quello che vi è intorno. Quest’anno abbiamo ottime aspettative: speriamo di contare oltre tremila persone ogni sera al palazzetto, così da superare le 10mila presenze dell’anno precedente". Ma non solo. "In quest’edizione possiamo contare su un’alleata speciale, cioè la neve – conclude Anania – e siamo ben felici di poter accogliere coppie, gruppi, famiglie all’interno di uno scenario spettacolare".