"Con ’Grandezze & Meraviglie’ la musica antica è protagonista"

E in quel grande, preziosissimo giacimento culturale che è la Biblioteca Estense sono custodite anche tante delle storiche partiture ‘riscoperte’ dal Festival Musicale Estense "Grandezze & Meraviglie", una delle principali rassegne di musica antica. La 27ª edizione prenderà il via il 14 settembre alla chiesa di San Carlo, durante il Festival Filosofia, con un concerto di brani rinascimentali evocativi dell’amore e della gelosia – fra Amore e Psiche – e si dipanerà nell’arco dell’autunno con altri venti appuntamenti fra Modena, Sassuolo, Vignola e Semelano (grazie al prezioso sostegno di Unimore e delle Fondazioni di Modena e Vignola), e il ciclo di incontri interdisciplinari su "I linguaggi delle arti".

"Gli Estensi hanno amato la musica in ogni tempo, come elevazione e meraviglia dello spirito – ricorda Alessandra Necci, direttrice delle Galleria Estensi –. Isabella D’Este aveva perfino un abito ricamato con le pause musicali, quasi a indicare il tempo della voce e quello del silenzio". "Fin dal Rinascimento, con la teoria degli affetti, si è compreso come la musica e la voce siano i veicoli fondamentali delle emozioni – osserva Enrico Bellei, direttore artistico del festival –. La musica è un linguaggio universale che si è abbeverato alla cultura di ogni epoca". La musica antica è un ambito di grande pregio e profondo incanto: ma spesso – purtroppo – all’estero la conoscono più che nel nostro Paese che ne è stata la culla.

Cogliendo fior da fiore, segnaliamo il concerto del 19 settembre alla Rocca di Vignola dedicato a "Donne di Grazia e di Maestà", le compositrici italiane del Seicento che seppero affermarsi in un’epoca dominata dagli uomini, oppure quello del 9 ottobre con "Le voci della Sistina" al Palazzo Ducale di Sassuolo: l’acustica del celebre Salone delle Guardie della Delizia – assicurano gli esperti – ricorda molto quella dell’iconica Cappella vaticana. E ancora, il 26 settembre alla Galleria Estense la "Serenata d’amore e gelosia" con l’Accademia d’Arcadia che eseguirà anche una Sinfonia che Giovanni Bononcini, originario di Modena, compose giovanissimo: sarebbe divenuto uno dei più grandi musicisti del barocco europeo. E il 29 settembre al cinema teatro Arena, Claudia Caffagni dirigerà... un musical del 1300, "Fauvel", una satira allegorica contro la corruzione. Fra i protagonisti sempre attesi dei festival, Fabio Missaggia con I Musicali Affetti, o Andrea De Carlo che dirigerà l’Ensemble Mare Nostrum "Al suon dell’armoniose sfere". E la domenica mattina torneranno i tenerissimi appuntamenti di "0 - 12 Musica familiare", cinque appuntamenti pensati per i bambini, fra assaggi di Vivaldi, gioiosi madrigali e le squisitezze del giovane Mozart. "Lo scorso anno abbiamo avuto una risposta straordinaria", dice Bellei. Già: se la musica è antica, si può iniziare ad amarla già da piccoli.

Stefano Marchetti