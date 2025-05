con i bambini, anime pure

Fra i momenti speciali di questi dieci anni, l’arcivescovo custodisce l’immagine di un incontro con i più piccoli.

"Durante la visita a una scuola per l’infanzia – racconta don Erio – un bimbo mi è accostato sorridente con un fiore bianco in mano, me lo ha porto e mi ha detto: ‘Questo è da parte mia e della mia mamma, perché ti ricordi di mio papà che è in cielo da un mese’. Ho pensato che davvero ha ragione Gesù: ‘Lasciate che i bambini vengano a me, perché di essi è il regno dei cieli’".

Nell’intervista don Erio ribadisce il suo ringraziamento a tutti coloro che in questi anni hanno collaborato e si sono impegnati per le Chiese, ma anche a coloro che hanno polemizzato.