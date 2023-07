"Con i miei biscotti ho conquistato Dubai"

É appena stata nominata imprenditrice femminile dell’anno al Summit & Awards 2023 delle donne leader del Medio Oriente. La consegna dell’attestazione avverrà nel corso di un grande evento il prossimo ottobre a Dubai dove la giovane Chiara Seidenader ha coronato il suo sogno imprenditoriale. Nella città dove tutto è possibile è personal trainer, influencer con oltre 160 mila followers e ha inventato il biscotto della salute che sta andando alla grande. Anche se è nata in Austria, si sente montesina a tutto tondo. Mamma Luisa è nata, cresciuta e vive tuttora a Montese, dove la ragazza, volto e corpo da attrice, modi raffinati e carattere deciso, ha frequentato le scuole elementari e medie. Si è poi diplomata al liceo linguistico a Porretta Terme, studiato all’università a Bologna, e iniziato l’attività lavorativa all’Emilia Romagna Turismo. Ma non era soddisfatta Chiara della vita d’ufficio. Anche se non le sono mancate occasioni di posare come modella, voleva qualcosa di suo. Le piaceva il marketing, ma era attratta dall’alimentazione, dal benessere e dalla salute delle persone. "Decisi di andare in vacanza una settimana a Dubai – racconta e mi innamorai. Allora si iniziava a parlare di questo luogo che mi affascinava, dove stava esplodendo l’interesse per le iniziative legate alla salute. Ricevetti un’offerta che presi al volo". E negli Emirati, fra consulenze per aziende e personal training, corsi di nutrizione e fitness Chiara si è inventata il Beauty Treats, il suo biscotto della salute. "Avevo qualche problema di salute e iniziai a compiere studi sulla nutrizione, sulla salute fisica e mentale. Cucinavo biscotti senza zuccheri, senza farina, arricchiti con ingredienti particolari, che mi sono stati di grande aiuto nei miei problemi. Chi li assaggiava mi chiedeva perché non li facevo come business". Non ci ha pensato due volte Chiara. Ha così messo in piedi una cucina per la produzione e organizzato le spedizioni. "Ho iniziato a venderli on line – dice – e ora si trovano anche in caffetterie, palestre e in qualche club di paddle. Sono molto contenta. Lo scorso mese sono stata contattata da Chanel nei cui negozi ora ci sono i miei biscotti. E ho già altre idee per il futuro.

Walter Bellisi