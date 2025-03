Con i motori e i tortellini si dà il via alla primavera

La primavera a Castelfranco Emilia inizia all’insegna del ritorno di Motori e Sapori, il tradizionale appuntamento – si tratta della 24° edizione - in cui si incontrano i motori unici della provincia e l’eccellenza gastronomica della città: il tortellino tradizionale di Castelfranco Emilia. Lo "start" sarà dato con il mercatino regionale piemontese, una novità di quest’anno che proseguirà anche domenica. In aggiunta, il mercato artistico modenese, con banchi creativi e vari.

Nella mattinata di sabato parte anche la vendita straordinaria del tortellino tradizionale di Castelfranco Emilia, in piazza Garibaldi, che continuerà anche domenica per tutto il giorno. Domenica vari appuntamenti per gli appassionati dei motori: la via Emilia e le piazze adiacenti si trasformeranno in un vero e proprio museo a cielo aperto con l’esposizione di due e quattro ruote da collezione. Grazie alla collaborazione con i Musei Automobilistici Modenesi – il Museo Righini, il Museo Panini e il Museo Stanguellini – e con altre realtà come il Registro Fiat Italiano, ci sarà un autoraduno in cui si potranno ammirare splendide automobili storiche. Inoltre, in mattinata sarà anche possibile visitare il museo Righini al Castello di Panzano, con alcune delle più famose auto d’epoca.

Per gli appassionati di moto, verranno esposte una serie di due ruote storiche, come le Guzzi e la LGM, costruite da Paolo Marcheselli, un mito tutto castelfranchese. In tal senso hanno assicurato la loro presenza i tre volte campioni del mondo Eugenio Lazzarini e Pier Paolo Bianchi, oltre a Carlo Mattarozzi con le Morbidelli e Marco Gasparini, un importante collezionista proprio di LGM. Ad esporre alcune delle sue preziose moto ci sarà anche Angelo Martini, pensionato castelfranchese che ha da sempre una grande passione per i motori e, in particolare, per le Moto Gilera.

Domenica dalle 12,30 sarà possibile degustare in orario di pranzo il tortellino tradizionale, presso il nuovo show-room dell’associazione La San Nicola, in piazza Garibaldi, nella formula veloce "Tortellino più bicchiere di Lambrusco Dop".

"E’ un’edizione particolarmente importante – sottolinea Gianni Degli Angeli, presidente di La San Nicola – perché di fatto è la prima che si torna a fare in primavera dopo la pandemia".

Il sindaco, Giovanni Gargano, aggiunge: "Torna ancora una volta la manifestazione che vuole celebrare il nostro territorio nelle sue due chiavi più rappresentative: i motori e l’eccellenza gastronomica della città". Marco Pederzoli