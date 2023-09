Con i Vespri d’organo stagione al via in Duomo

Con i ’Vespri d’organo’ prenderà il via sabato la stagione concertistica della cattedrale di Modena che – spiegano gli organizzatori – "intende valorizzare il patrimonio artistico e spirituale del Duomo attraverso momenti musicali che coinvolgano organisti, compagini corali, voci soliste e strumentisti". In particolare, i Vespri permetteranno di apprezzare le sonorità importanti dell’organo ’Balbiani Vegezzi-Bossi’ del Duomo (che conta più di tremila canne) costruito nel 1934. In ogni appuntamento gli verrà affiancato un diverso strumento. Per i Vespri suoneranno alcuni degli organisti che attualmente svolgono il loro servizio in cattedrale: verrà poi annunciato un programma con gruppi corali e interpreti anche di rilevanza internazionale. La stagione concertistica, voluta dalla Basilica Metropolitana e dall’arcidiocesi, è sostenuta dalla Fondazione di Modena col supporto organizzativo dell’Associazione Amici dell’organo. L’ingresso è libero e gratuito.

Per il primo dei Vespri, sabato 23 alle 15.30 si ascolterà il Duo Riverberi, con l’organista Stefano Pellini e il sassofonista Pietro Tagliaferri, che festeggia i vent’anni di attività. I due musicisti proporranno un programma (’Tu solus qui facis mirabilia’) con pagine che dal tardo ‘400 giungono ai giorni nostri, nell’accostamento inconsueto di due sonorità apparentemente distanti, con risultati timbrici particolari e sorprendenti. Domenica 1° ottobre alle 15.30, poi, sarà la volta di Stefano Manfredini (organo) e Anna Mancini (flauto) in momento musicale intitolato ’Omne quod spirat, laudet Dominum’ con pagine di profonda poesia e autori come Mozart e Bach. Sabato 7 ottobre, alla stessa ora, due giovani e talentuosi interpreti, Davide Zanasi, organo, e Marily Santoro, soprano, daranno vita a ’Laetentur coeli, exultet terra’, concerto con pagine del grande repertorio vocale e organistico.

