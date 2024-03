Con il Centro Stranieri storie e canzoni di chi arriva da altre terre

Storie di musica e storie di persone si intrecceranno nei tre appuntamenti di "Dentro le note" che affiancheranno "L’Altro Suono" al ridotto del teatro Comunale, in collaborazione con il Centro Stranieri del Comune. "La musica ha fatto incontrare molti dei protagonisti di questa edizione – anticipa Andrea Capucci del Centro –. Sono tutte persone che vivono a Modena da diversi anni e nella nostra città hanno continuato a coltivare le proprie passioni artistiche. Dunque suoneranno e si racconteranno".

Come Panagiotis Sideris, medico e musicista, e la moglie Yesim Hatapkapulu, designer e pittrice, che il 13 aprile, insieme agli Akronimos, ci guideranno in un viaggio nel ‘rebetiko’, un genere musicale (patrimonio immateriale dell’Unesco) la cui storia è intrisa nel dolore dei greci di Smirne, un popolo rinnegato due volte, in Turchia in quanto greci e in Grecia perché considerati turchi. Partorito nelle visceredi chi si sente senza luogo, il rebetiko ne esprime l’amarezza e la ribellione. Poi il 4 maggio ascolteremo le voci di tre coppie (mogli italiane e mariti originari di Perù, Marocco e Senegal) che nella musica hanno cementato la loro unione: l’appuntamento sarà intessuto dei suoin di strumenti tradizionali come guembri, djembé e cajòn, oltre a danze e voci narranti.

Per chiudere, il 13 maggio, "Bach e l’arte del movimento", in un incontro fra giovani europei: una mostra dedicata alla danza nella musica di Bach (realizzata da studenti dell’università di Lipsia) sarà associata a un’esibizione di danza hip hop e musica barocca con il ballerino e coreografo Hubert Hazebroucq, la ballerina Maria Picardi e la violoncellista AudeWalker-Viry (nella foto).

s. m.