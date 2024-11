Con il Cosenza ci sarà un incrocio di ex

Se Pierpaolo Bisoli fosse ancora sulla panchina del Modena, ci sarebbe stato un doppio ex in più nell’anticipo di venerdì sera al San Vito-Marulla tra Cosenza e canarini. Rimangono in ogni caso alcuni ex eccellenti che hanno vestito entrambe le casacche e che saranno tra i protagonisti sul rettangolo verde dei calabresi. Cominciamo con Luca Strizzolo, che rientrerà proprio nell’occasione tra i rossoblu di casa dopo qualche settimana di assenza per infortunio. L’attaccante trentaduenne di Pordenone, che tra l’altro nella scorsa stagione segnò una delle due reti (l’altra, quella decisiva, fu di Abiuso nel finale) con cui il Modena sbancò lo stadio cosentino, ha giocato con la casacca dei canarini per un anno e mezzo, dal gennaio del 2023 sino alla fine del campionato scorso, collezionando 43 gettoni conditi da 11 segnature. Saranno invece tre gli ex che scenderanno in campo o andranno in panchina venerdì sera con la maglia dei gialloblu. Partiamo da Ettore Gliozzi, calabrese di Siderno, ha militato nel Cosenza nella stagione 2020/21, sette reti per lui in 30 presenze. Quella non fu una stagione fortunata per i silani, che alla fine del campionato retrocedettero in serie C sul campo, per poi essere ripescati nell’estate successiva per il fallimento del Chievo. In quel campionato successivo approdarono al Cosenza altri due ex che saranno in campo con i gialli venerdì sera. Il primo è Giuseppe Caso, che collezionò in rossoblu 37 presenze nella stagione regolare più due nei playout con cinque marcature complessive. In quell’anno in rossoblu giocò anche Alessandro Di Pardo, che arrivò nel mercato di gennaio dal Vicenza, tredici gara per lui in rossoblu. In quel torneo il Cosenza chiamò nel finale di stagione Pierpaolo Bisoli in panchina: il tecnico di Porretta condusse il Cosenza ad una miracolosa salvezza che arrivò al termine degli spareggi playout con il Vicenza.

Primavera In seguito alla promozione di Paolo Mandelli alla guida della prima squadra, il Modena ha affidato la formazione Primavera alla guida tecnica di David Rodriguez, nella scorsa stagione vice di Ignazio Abate alla Primavera del Milan. L’allenatore spagnolo, classe 1992, ha guidato diverse formazioni giovanili in terra iberica; dopo l’esperienza all’under 19 del Getafe, a luglio 2023 la chiamata del Milan. Il responsabile del settore giovanile del Modena Davide Caliaro ha parlato di "scelta importante per dare continuità al grande lavoro svolto fin qui da Paolo Mandelli e per continuare a garantire un percorso di crescita adeguato ai nostri ragazzi".

Alessandro Bedoni