"Con il Giro Next Gen promuoviamo il turismo"

Il Giro d’Italia Next Gen, ex Giro Under 23, quest’anno fara tappa a Zocca, la 15ª, penultima di un percorso di complessivi 1.013,8 chilometri che inizia oggi con la cronometro di 8,8 chilometri tra Aosta e Saint-Christophe. La tappa di Zocca è la quindicesima, l’unica dell’Appennino emiliano - romagnolo, la più lunga, con un dislivello di mille metri. La carovana del Giro partirà da Montegrotto Terme e dopo 180 chilometri porterà a corridori nella Vascoland a sfrecciare in Via mauro Tesi e raggiungere lo striscione del traguardo in Piazza dei Martiri. La parte del territorio zocchese è la più dura di questa intera tappa. Lasciata la Fondovalle Panaro salirà da Ponte Samone a Missano e a Montalbano, i cui ultimi chilometri segnano una pendenza del dieci per cento. "Abbiamo questa bella opportunità – commenta il sindaco Federico Ropa -. È la prima volta che a Zocca si svolge una gara di ciclismo di alto livello. Cerchiamo di incentivare il turismo legato allo sport anche in questo modo. Ci aspettiamo un bel numero di persone ad assistere all’arrivo o a vedere il passaggio dei corridori nei punti più spettacolari e difficili. Essendo la più lunga e con la percentuale di pendenza più elevata, potrebbe essere decisiva, perché lo strappo da Montalbano a Zocca è veramente duro. L’arrivo a Zocca dei corridori è previsto tra le 15.40 e le 16.10. Seguiranno le premiazioni nella piazza. Cerchiamo di farci trovare pronti e accogliere al meglio la carovana più rosa del ciclismo". Sono 29 le squadre al via del Giro d’Italia Next Gen, con 14 formazioni legate a Uciworldteams e Uciproteams tra i quali la Visma - Lease a Bike Development, che cercherà di difendere il titolo conquistato dodici mesi fa, e la Uae Team Emirates Gen Z, squadra devo del vincitore del Giro d’Italia, lo sloveno Tadej Pogacar. Al via anche la Nazionale italiana. In gara anche il ciclista valdostano Etienne Grimod. Diciannove anni, di Gignod, già campione del Mondo juniores ad Inseguimento a squadre, difende i colori della Biesse-Carrera. La Cesena – Forlimpopoli, di 137 chilometri, è l’ottava e ultima tappa del Giro. L’edizione 2023, la prima, è stata vinta da Johannes Staune-Mittet del Jumbo-Visma Development Team. Il Giro d’Italia Next Gen, organizzato da RCS Sport in collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana e con il patrocinio del Ministero dello Sport e dei Giovani, avrà una vasta copertura da parte della stampa. A iniziare da Raisport Hd che proporrà ogni giorno una differita.

Walter Bellisi