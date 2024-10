"Con il gol al Palermo ho ritrovato la mia strada"

La rivincita di Ettore. Dopo una decina di mesi non proprio facili, con malanni fisici che ne hanno limitato il rendimento e pure qualche ingenerosa critica sui social, Gliozzi sabato scorso ha trovato la sua più bella prestazione in gialloblu dando il via alla rimonta con il Palermo, siglando una rete e propiziando quella di Caldara. Il numero nove canarino ieri pomeriggio har accontato questo suo momento.

"Per me era importante rientrare per dare una mano alla squadra. Putroppo, da quando sono arrivato a gennaio, non sono mai riuscito a dare continuità e per me è fondamentale stare bene. Sabato ho provato a lasciarmi alle spalle un mese difficile, segnare è stato bellissimo e spero finalmente di aver trovato la giusta condizione. Avevo fatto solo un paio di allenamenti con la squadra prima della gara col Palermo, non ero al massimo ma adesso direi di essere sulla strada giusta, senza più avere quei problemini che mi hanno limitato. La continuità fa bene anche a livello mentale". Sabato al Mapei per lui sarà anche una gara dell’ex, visto che ha fatto un lungo percorso nel settore giovanile del Sassuolo, riuscendo anche a giocare una gara in serie A contro il Torino: " Sassuolo mi ha dato tanto, è stata la prima società a credere davvero in me quando ero ancora un ragazzino e mi ha lanciato. Le critiche sui social? Sono sincero, io non li guardo mai. Non mi piace farmi condizionare, anche se in questi mesi non sono riuscito a dimostrare del tutto quello che sono in grado di fare, io so quello che valgo. Devo arrivare a giocare libero di testa, come è successo nel secondo tempo di sabato, quando sei in questa condizione mentale ti riesce meglio un po’ tutto. Mi sentivo così al raduno di quest’estate, dopo che avevo sentito la responsabilità di essere arrivato a gennaio e tra l’altro in un momento non facile per la squadra. Purtroppo in ritiro è saltato fuori qualche altro problemino e ne ho dovuto saltare una parte. Ora ricomincio a sentirmi bene fisicamente e ne sono contento".

Periodi difficili che Gliozzi ha comunque dovuto gestire: "Guardate, per me la squadra viene prima di tutto, anche quando stavo fuori cercavo di rimanere con i ragazzi il più possibile, il gruppo è la chiave per ottenere risultati. Ovvio, facevo fatica a guardare le partite con la consapevolezza che non potevo essere in campo a dare una mano e ho fatto di tutto per poter rientrare prima possibile". Gliozzi, fin dalle ultime gare dell’anno scorso, ha sempre avuto l’apprezzamento di mister Bisoli: "Il mister a noi giocatori avanzati dà sempre molta libertà. Dobbiamo tutti migliorare per quel riguarda la fase difensiva, lui è un allenatore che lavora tanto su questo aspetto. Siamo una squadra forte che prima o poi il gol lo fa, dobbiamo aumentare la soglia di attenzione in fase di non possesso".

Alessandro Bedoni