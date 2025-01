Con il ’Kilometro della Salute’ al via il progetto di riforestazione

Si chiama ‘Kilometro della Salute’, e verrà inaugurato sabato alle 11, il nuovo intervento di riforestazione urbana realizzato dal Consorzio Forestale no profit Mutina Arborea impresa Sociale su un terreno del Comune di Formigine dove sono state messe a dimora 500 nuove piante. A sostenere il progetto Opocrin, leader mondiale nella ricerca, produzione e commercializzazione di principi attivi farmaceutici e molecole complesse che, in linea con i propri valori, ha inteso promuovere ulteriormente il miglioramento della qualità della vita delle persone.

L’area di intervento è quella che sorge, costeggiando in parte anche la ciclabile, sul ciglio della tangenziale ‘Vittime di tutte le mafie’ che garantisce, nell’immediato, un paesaggio più gradevole e, col tempo, importanti benefici ecosistemici. Il Sindaco Elisa Parenti, nel ringraziare Opocrin, ha sottolineato l’importanza di partnership tra pubblico e privato "quali elementi qualificanti per l’intero territorio".

All’inaugurazione, oltre ai vertici dell’Amministrazione comunale di Formigine, parteciperanno anche Silvia Pini, Presidente di Mutina Arborea, e di Federico Saetti, Vicepresidente e Amministratore Delegato di Opocrin che, insieme a Parenti, nel corso della cerimonia metterà a dimora una pianta, a suggellare simbolicamente la partnership tra l’azienda e il Comune di Formigine.

Per Mutina Arborea e Opocrin, tra l’altro, l’impegno in relazione al progetto ‘Kilometro della Salute’ non si esaurisce con l’inaugurazione, ma proseguirà con le fasi di irrigazione e manutenzione delle piante ivi messe a dimora per i quattro anni successivi.